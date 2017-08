Frankfurt a.M. (ots) -



Die Testphase ist beendet: Ab sofort ist das Smartphone-Konto der ReiseBank zum Download im Google Playstore sowie über den App Store erhältlich. bankomo ist eine schlanke, rein digitale Kontolösung vor allem für Menschen mit Migrations-Hintergrund und einer hohen Mobilität.



Es gibt in Deutschland schätzungsweise 4,5 Millionen Menschen, die spezielle Finanzprodukte benötigen, aber zu großen Teilen nicht Kunde bei einem etablierten Finanzinstitut in Deutschland sind. Diese "unbanked people" sind aus verschiedenen Gründen in Deutschland: Sie sind im Rahmen von Migrationsbewegungen nach Deutschland gekommen oder weil sie aus dem Ausland auf den deutschen Arbeitsmarkt angeworben wurden, hier Arbeit suchend oder im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung für kurze Zeit in Deutschland sind. Es steht nicht immer fest, wie lange sie in Deutschland bleiben werden; was sie aber alle brauchen, ist ein Zugang zu den klassischen Zahlungsverkehrswegen. "Speziell für die Bedürfnisse dieser Zielgruppe haben wir ein eigenes Kontomodell entwickelt. Was fast alle diese Menschen eint, ist ein Smartphone", sagt ReiseBank-Vorstand Jörg Hübner. "So entstand "bankomo" - ein Kunstbegriff, der sich aus den Bestandteilen bank, online und mobil zusammensetzt."



bankomo ist unkompliziert und hat keine Zugangsschwellen. "Es verfügt über eine deutsche und englischsprachige Nutzerführung und verlangt keine Bonitäts-Abfrage oder einen Mindestgeldeingang", erläutert Annette Putzer, Direktorin Vertriebsmanagement, den Vorteil des rein guthabenbasierten Kontos. Man kann innerhalb weniger Minuten durch Video-Authentifizierung das Konto eröffnen und es anschließend per intuitiver App oder am Rechner bedienen. Es ist mit einer guthabenbasierten Mastercard ausgestattet, erlaubt den sekundenschnellen Geldtransfer zu anderen bankomo-Kunden (Peer-to-Peer/P2P) und ermöglicht natürlich klassische Bankgeschäfte (Überweisungen, Lastschriften).



Im April hatten ReiseBank und ihr Innovations-Partner Wirecard angekündigt, das innovative Produkt an den Markt zu bringen und damit für Aufmerksamkeit gesorgt. Als hundertprozentige DZ BANK-Tochter hat die ReiseBank natürlich auch die Partnerbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe im Blick. "Diese könnten ihrerseits potenzielle Kunden auf diese Smartphone-Lösung verweisen", sagt Jörg Hübner. Ein entsprechender Überleitungsprozess werde derzeit mit Pilotbanken getestet. "In den vergangenen Monaten wurden die Funktionalitäten, die zum Start zur Verfügung stehen, in der Praxis erprobt", so der ReiseBank-Vorstand. Parallel dazu laufen bereits im Hintergrund die Arbeiten, um bankomo weiter zu spezifizieren. Denn natürlich ist bankomo wie alle digitalen Produkte ein Ökosystem. Ein Produkt, das zwar mit vollem Leistungsumfang startet, sich aber immer verändern und mit erweiterten Funktionalitäten präsentieren wird. Schließlich muss es sich den Bedürfnissen der Kunden anpassen und schlanke Lösungen bieten. "bankomo bleibt damit ein spannendes Produkt - auch nach seiner Markteinführung. Wir werden weiter daran arbeiten, dass bankomo Funktionalitäten oder Serviceumfänge speziell für unsere Zielgruppe zur Verfügung stellt", lässt Jörg Hübner durchblicken. Dazu gehören unter anderem weitere Sprachangebote und dezentrale Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Laufende Infos dazu unter bankomo.de.



