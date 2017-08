Mainz (ots) -



Ernährung als gefährliches Abenteuer: Überall lauern Produkte, die angeblich krank machen. Vor allem das im Getreide vorkommende Gluten und die aus der Milch stammende Laktose stehen unter dem Verdacht, der Gesundheit zu schaden. Am Sonntag, 27. August 2017, 15.00 Uhr, beleuchtet die "planet e."-Sendung "Gluten & Co." im ZDF die angeblichen "Feinde im Essen".



Viele Hersteller von Nahrungsmitteln haben auf die Angst der Konsumenten reagiert und bieten gluten- und laktosefreie Produkte an. Der Umsatz von "Frei von ..."-Lebensmitteln steigt stetig. Selbst Nahrungsmittel, die von Natur aus frei von Gluten und Laktose sind, werden als solche ausgelobt und teurer als solche ohne diesen Hinweis verkauft. Die Glutenunverträglichkeit, auch Zöliakie genannt, kommt bei rund einem Prozent der Bevölkerung vor. Ungeachtet dessen stieg hierzulande der Umsatz mit glutenfreien Produkten innerhalb eines Jahres um mehr als 20 Prozent. Im Jahr 2015 erreichte er 89 Millionen Euro. Als laktoseintolerant gilt nur etwa ein Fünftel der Menschen in Deutschland. Die Betroffenen vertragen keinen Milchzucker, da ihnen ein Enzym zum Abbau dieses Zuckers fehlt. Doch 2015 lag der Umsatz mit laktosefreien Produkten bei 285 Millionen Euro - diese kaufen offensichtlich auch viele Konsumenten, die Laktose gut vertragen.



Überdies macht seit einiger Zeit die Weizensensitivität von sich reden. Eine Arbeitsgruppe der Uniklinik Mainz fand heraus, dass bestimmte Inhaltsstoffe des Weizens, die so genannten ATIs, bei Menschen mit chronischen Entzündungen, wie etwa Rheuma, zu einer Verschlimmerung der Beschwerden führen. Aber: Gesunden können diese ATIs nichts anhaben. Nichtsdestotrotz gerät insbesondere Weizen auch bei gesunden Menschen immer stärker in Verruf. Vor allem die modernen Züchtungen seien problematisch, so die Weizengegner. Wissenschaftler der Universität Hohenheim kommen in ihren Untersuchungen zu anderen Resultaten. Die "planet e."-Autoren Carsten Binsack und Birgit Hermes nehmen die Angst vor bestimmten Lebensmitteln unter die Lupe.



