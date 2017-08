Frankfurt - Weltweit setzen immer mehr Anleger auf sozial verantwortliches Investieren, so die Experten von INVESCO.In diesem Zusammenhang erhalte eine relativ kleine Zahl institutioneller Investoren dank der hohen Konzentration von Unternehmensbeteiligungen in ihren Händen enormen Einfluss auf die Praktiken und das Verhalten von Unternehmen und damit die Möglichkeit, diese im gesellschaftlichen Interesse zu beeinflussen. Eines der in dieser Hinsicht wirkungsvollsten Instrumente sei das sogenannte Active Ownership - das aktive Aktionärstum. INVESCO sei überzeugt, dass Active Ownership der wirkungsvollste Mechanismus für eine verantwortliche Kapitalanlage mit finanzieller Rendite sei. Aufbauend auf dieser Überzeugung untersuche eine neue INVESCO-Studie die Herausforderungen und Chancen der Stimmrechtsausübung - des sogenannten Proxy Voting - als wichtigem Instrument für aktiv verantwortlich investierende Investoren.

