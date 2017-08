Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Rallye findet vom 24. bis 26. August statt / Strecke startet und endet in Hamburg und führt durch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein / Sportler und TV-Stars nehmen teil / Fahrzeuge von Baujahr 1929 bis 1997 sind im Teilnehmerfeld



Am Donnerstag, 24. August, um 12 Uhr wird Frank Horch, Hamburger Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, die Startflagge schwenken: Dann machen sich bei der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017 180 historische Fahrzeuge vom Hamburger Fischmarkt auf den Weg quer durch Norddeutschland. Drei Tage sind die Klassiker auf Nebenstraßen durch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterwegs, bevor die Rallye nach knapp 800 Kilometern am 26. August in der Hamburger Ballinstadt endet. Zum Jubiläum der schönsten Rallye im Norden sind auch viele Prominente im Starterfeld. Es fahren unter anderem Olympiasiegerin Katarina Witt und die Schauspieler Ralf Moeller, Richy Müller, Hinnerk Schönemann und Siegfried Rauch mit. Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer der Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport: "Die Autos treffen dieses Jahr auf norddeutschen Charme: Heidelandschaften, Wasser und historische Hansestädte prägen die Route der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017."



Beim Start und Zieleinlauf in Hamburg und während der gesamten Rallye können Zuschauer kostenlos einen Blick auf die automobilen Legenden werfen. Ziel des ersten Rallyetages ist die Autostadt in Wolfsburg. Davor rollen die Oldtimer und Youngtimer unter anderem durch Buxtehude, am Snowdome in Bispingen vorbei sowie durch Celle und Gifhorn. Die Autostadt in Wolfsburg ist auch Startpunkt des zweiten Tages (25. August). Über Salzwedel, die Nemitzer Heide und an der Dömitzer Eisenbahnbrücke vorbei fährt der Rallyetross bis zur Mittagspause nach Vielank. Am Nachmittag geht es über Zarrentin am Schaalsee und Gadebusch nach Lübeck. Von der Hansestadt führt die Route am 26. August zurück nach Hamburg. Zunächst geht es nach Berlin in Schleswig-Holstein, bevor die Teilnehmer durch Plön, Grömitz, Neustadt in Holstein und Bad Oldesloe fahren und um 15.25 Uhr in der Hamburger Ballinstadt ankommen. Für Zuschauer besonders interessant: An vielen Stationen erzählt ein Streckensprecher Wissenswertes zu den Autos und Teams, unter anderem beim Start und Zieleinlauf in Hamburg, am Snowdome in Bispingen, auf der Celler Stechbahn, in Salzwedel, in Gadebusch, in Plön sowie in Grömitz.



Auch dieses Jahr fahren wieder ganz besondere automobile Schmuckstücke mit. Hans Hamer: "Die Zuschauer können bei der Rallye die Automobilgeschichte von 1929 bis 1997 in ihrer ganzen Vielfalt erleben. Zu den seltensten Klassikern gehören der Thurner RSR von 1971 und der Melkus RS1000 von 1985. Der Fiat 1100 TV Boano Sport Coupé, Baujahr 1956, ist sogar ein Einzelstück: An der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017 nimmt das einzige noch fahrbereite Exemplar teil."



Durch diese Landkreise führt die 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017:



24. August 2017: Stade, Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Celle, Gifhorn, Wolfsburg



25. August 2017: Wolfsburg, Helmstedt, Börde, Altmarkkreis Salzwedel, Lüchow-Dannenberg, Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Lübeck



26. August 2017: Lübeck, Ostholstein, Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg



Alle Orte mit den Durchfahrtszeiten des ersten Fahrzeugs und alle weiteren Informationen zur Rallye finden Sie unter: www.hamburg-berlin-klassik.de



AUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild-klassik.de



Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfrei



Über die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:



Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin für Oldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimer bestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke durch Norddeutschland. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter eine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.



OTS: AUTO BILD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53065 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53065.rss2



Pressekontakt: Katharina Krimmer John Warning Corporate Communications GmbH Telefon: (040) 533 088 78 E-Mail: k.krimmer@johnwarning.de