Anfang 2018 stehen in Tschechien Präsidentschaftswahlen an - das Staatsoberhaupt wird dabei per Direktwahl bestimmt. Tschechiens aktueller Präsident Milos Zeman will weitere fünf Jahre im Amt bleiben.

Tschechien wählt Anfang Januar 2018 einen neuen Präsidenten. Als Termine für die erste Runde legte Senatspräsident Milan Stech am Mittwoch den 12. und den 13. Januar fest. Die wahrscheinliche Stichwahl folgt zwei Wochen später. Es ist die zweite Direktwahl des Staatsoberhaupts in dem EU-Mitgliedsstaat ...

