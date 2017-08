Viermal im Jahr ist Jagdzeit an der Börse: Berichtsaison, Unternehmen ziehen Bilanz. Anleger und Analysten haben dann Gelegenheit, ihre Investments nach zu justieren. Das Halali ist geblasen - die Berichtssaison für das zweite Quartal ist vorbei. Tobias Kramer, Herausgeber der Fachzeitschrift "Der Zertifikateberater" bewertet im Interview bei Börse Stuttgart TV die Chancen und Risiken der Märkte in den USA, Japan und Deutschland. Und, wie sich Anleger in dieser Situation am besten positionieren.