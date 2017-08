Baden-Baden/Göppingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2017" / Wincent Weiss als Stargast im Finale der SWR Serie / Ausstrahlung ab 28. August bei KiKA



"krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2017" bringen die perfek-te Abkühlung für heiße Sommertage. In zehn Folgen treten zwölf Kandidaten gegeneinander an und kämpfen sich in einem actionreichen Parcours über herausfordernde Hindernisse und durch Schaum und Wasser. Die "Tigerenten Club"-Serie "krass nass!" ist eine Produktion des SWR für KiKA und wird ab 28. August montags bis freitags um 9:25 Uhr bei KiKA ausgestrahlt.



Wasser, Schweiß und Schaum



Durch den Parcours der zehnteiligen Wettkampfserie "krass nass! Die Tigerenten Club Som-merspiele 2017" kommt nur der, der weder Wasser noch Schaum und Schweiß scheut. Was am Ende zählt, ist - neben dem Spaß - die benötigte Zeit, die die anfangs zwölf Teilnehmer für die Erfüllung der Aufgaben brauchen. Der Spieler mit der besten Zeit kommt als Tagessieger sicher in die nächste Runde und darf sich dort erneut beweisen. Die beiden Teilnehmer mit den schlechtesten Zeiten haben auf dem Schleuderrad noch die Chance, weiter dabei bleiben zu dürfen. Der Verlierer dieses direkten Duells scheidet aus. So wird das Feld der Teilnehmer von Sendung zu Sendung kleiner, bis in der zehnten und letzten Folge am 10. September nur noch drei Teilnehmer übrig sind und am Ende der Gewinner feststeht. Stargast der Finalsendung ist Wincent Weiss. Der 24-jährige Sänger hatte mehrere Hits in den deutschen Singlecharts und war zuletzt Jury-Mitglied des European Song-Contest in Kiew.



Krass nasser Sommerspaß mit den Moderatoren Muschda und Johannes Durch den krass nassen Sommerspaß führen die Moderatoren des "Tigerenten Club", Muschda Sherzada und Johannes Zenglein. Bereits 2016 lieferten sich 12 Kandidaten einen spannenden Wettkampf bei den "Tigerenten Club"-Sommerspielen. Der Austragungsort ist auch 2017 wieder das Gelände vor dem Tigerenten Club-Studio in Göppingen (Baden-Württemberg). Gedreht wurde von 31. Juli bis 5. August.



Begleitung in den sozialen Medien



Die Sommershow des "Tigerenten Club" wird umfangreich in den Sozialen Medien begleitet. Auf Instagram, in Facebook, auf dem SWR Kindernetz-Youtube-Channel und auf der Webseite mit extra produzierten Web-Videos, Insta-Storys zum Geschehen vor Ort, Homestorys der Kandidaten und vielen Extras für die Zielgruppe der Sendung. Mehr Infos unter: krassnass.de



Sendetermine



"krass nass!" (SWR) wird ab dem 28. August, montags bis freitags, um 9:25 Uhr bei KiKA ausgestrahlt.



Fotos unter www.ARD-foto.de



Pressekontakt: Katrin Grünewald, Tel. 07221 929 23857, katrin.gruenewald@SWR.de



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2