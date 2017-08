Infineon investiert weitere 35 Millionen Euro in Villach >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Sartorius und Linde gehen... » Marktstart: Unser Robot zum DAX;... Infineon investiert weitere 35 Millionen Euro in Villach Großinvestition in Villach: Infineon investiert noch heuer 35 Millionen Euro in ein neues Kompetenzzentrum für die Energiespar-Chip-Produktion. 30 neue Jobs in Kärnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...