Starke Industrie hält Eurozone auf Wachstumskurs

Die Konjunktur in der Eurozone ist im August dank einer starken Industrie auf Kurs geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,8 Zähler von 55,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 55,4 Punkte vorhergesagt. Derzeit zeigt die Eurozone eine der höchsten Wachstumsraten seit über sechs Jahren.

BayernLB: Aufschwung in der Eurozone geht weiter

Die August-Daten der Einkaufsmanagerindizes zeigten, dass nach der Überschreitung des Stimmungsgipfels noch nicht der direkte Talabstieg drohe, meint BayernLB-Analyst Stefan Kipar. Die Wirtschaft im Euroraum, insbesondere in Deutschland, brumme zunächst weiter. Etwas unerwartet sei der Impuls für die Industrie aus dem Ausland gekommen, da die jüngste Euro-Stärke zumindest die Exporte ins Nicht-Euro-Ausland verteuere. Insgesamt bestätigten die Daten die Einschätzung, dass der Aufschwung nicht zu Ende sei.

Commerzbank: Hochpunkt in der Eurozone erreicht

Commerzbank-Ökonom Christoph Weil glaubt, dass der konjunkturelle Hochpunkt in der Eurozone erreicht ist. Darauf deute der erneute Rückgang des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der von 55,4 auf 54,9 fiel. Dies ist der niedrigste Wert seit Januar 2017 und 1,5 Punkte unter dem Hochpunkt vom April. "Ein Ende des konjunkturellen Aufschwungs im Euroraum ist gleichwohl nicht zu befürchten", fügt der Experte hinzu.

Deutsche Wirtschaft schaltet einen Gang höher

Die deutsche Wirtschaft hat im August ein überraschend robustes Wachstum erzielt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,7 Zähler von 54,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Bereits ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Draghi spricht nicht über Geldpolitik oder Euro

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, äußert sich in seiner Rede in Lindau nicht zu Fragen der aktuellen Geldpolitik oder des Euro-Wechselkurses. Wie aus dem auf der EZB-Website veröffentlichten Text hervorgeht, spricht der EZB-Präsident vielmehr über die Wechselwirkung von Forschung und Geldpolitik und den Einfluss von Krisen.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 35 Millionen an eine Bank zugeteilt. Der aktuelle Tender hat einen Festzinssatz von 1,64 (Vorwoche: 1,66) Prozent.

Ministerium: Schäuble plant keine neuen Milliarden-Töpfe

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) plant auch mit Blick auf die Bundestagswahl keine Ausweitung von Gemeinschaftsschulden. "Die Position des Bundesfinanzministers hat sich nicht geändert", hob eine Ministeriumssprecherin hervor. "Wir arbeiten nicht an neuen Milliarden-Töpfen." Ein entsprechender Bericht der Bild-Zeitung sei "falsch".

Deutsche Chemieindustrie fordert steuerliche Forschungsförderung

Um im Innovationswettlauf mit den aufstrebenden Schwellenländern mithalten zu können, fordert die Chemieindustrie eine steuerliche Entlastung bei den Kosten bei Forschung und Entwicklung in Deutschland. Nur so sei das ausgegebene politische Ziel der Bundesregierung erreichbar, die gesamten Forschungsinvestitionen von aktuell 3 auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern, erklärte der Verband der Chemischen Industrie (VCI).

Knapp 109 Milliarden Euro im Jahr 2016 geschenkt oder geerbt

In Deutschland wurden 2016 knapp 109 Milliarden Euro steuerwirksam vererbt oder geschenkt. Nach einem Rückgang von 6,2 Prozent 2015 sei damit wieder der Höchststand des Jahres 2014 erreicht worden, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Davon profitierte auch der Staat: Die Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde im vergangenen Jahr 2016 auf 6,8 Milliarden Euro festgesetzt. Das bedeutete einen Anstieg um knapp 25 Prozent im Vergleich zum Jahr davor und den vierten Anstieg in Folge.

Maas und Gabriel fordern schärfere Moschee-Überwachung

Die SPD schließt sich dem harten Anti-Türkei-Kurs der CDU an. In einem auf Spiegel Online veröffentlichten Beitrag fordern Justizminister Heiko Maas und Außenminister Sigmar Gabriel nun auch eine schärfere Überwachung in den vom türkischen Staat in Deutschland unterhaltenen Moscheen und Gemeinden. "Mit der Radikalisierung der Politik Recep Tayyip Erdogans hat auch hier in Deutschland ein Kurswechsel stattgefunden", beklagen die beiden SPD-Politiker.

Seehofer: Flüchtlinge notfalls an deutscher Grenze zurückweisen

CSU-Chef Horst Seehofer will eine Obergrenze für Flüchtlinge notfalls mit Zurückweisungen an den deutschen Grenzen durchsetzen. "Sie können nicht sagen: Wir wollen nicht, dass sich das wiederholt und dann machen Sie die Tore auf", sagte der bayerische Ministerpräsident dem BR-Fernsehen. Eine Zurückweisung sei notwendig, sollte es nicht gelingen, die Fluchtursachen zu bekämpfen, die europäischen Außengrenzen zu kontrollieren oder die Flüchtlinge zu verteilen.

Bereitschaft zur Preisgabe persönlicher Daten im Internet steigt

Die Deutschen gehen einer Umfrage zufolge im Internet zunehmend sorgloser mit ihren privaten Daten um. Mittlerweile fühle sich noch jeder Zweite (54 Prozent) bei der Weitergabe seiner Daten unwohl, erklärte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Mittwoch unter Berufung auf eine repräsentative Online-Umfrage mit rund 1.000 Teilnehmern. 2014 habe dieser Anteil noch bei knapp zwei Dritteln (63 Prozent) gelegen.

US-Regierung erwägt Finanzsanktionen gegen Venezuela - Kreise

Die US-Regierung erwägt nach Angaben aus informierten Kreisen finanzielle Sanktionen gegen Venezuela, um das Regime von Präsident Nicolas Maduro zu bestrafen. So werde erwogen, den Handel mit venezolanischen Schuldtiteln zu untersagen, sagten Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Der beispiellose Schritt würde dazu führen, dass von den USA regulierte Finanzinstitutionen den Handel von in Dollar nominierten Titeln einstellen müssten, die vom venezolanischen Staat oder der staatlichen Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela emittiert wurden.

Brasiliens Ex-Präsident Collor landet in Petrobras-Skandal vor Gericht

Brasiliens Ex-Präsident Fernando Collor soll sich im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras vor Gericht verantworten. Dem Senator werde wegen Bestechlichkeit, Geldwäsche und organisierter Kriminalität der Prozess gemacht, teilte das Oberste Gericht mit. Die Staatsanwaltschaft wirft Collor vor, Schmiergeld in Höhe von 9 Millionen Dollar angenommen zu haben.

Taifun "Hato" stürzt Teile Chinas ins Chaos

Der mächtige Taifun "Hato" hat Teile Chinas ins Chaos gestürzt. In der Casino-Metropole Macau kamen nach Angaben der Behörden am Mittwoch mindestens drei Menschen durch den Sturm ums Leben. In der Sonderverwaltungszone Hongkong wurden wegen "Hato" hunderte Flüge gestrichen, der Fährverkehr eingestellt und der Börsenhandel ausgesetzt.

+++ FRANKREICH +++

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug 55,8 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug PROGNOSE: 54,5

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli war 54,9

FR/Einkaufsmanagerindex Service Aug 55,5 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROGNOSE: 55,6

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juli war 56,0

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Aug 55,6 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Juli war 55,6

+++ ISLAND +++

Isländische Notenbank belässt Leitzins bei 4,50%

+++ USA +++

US/MBA Market Index Woche per 18. Aug -0,5% auf 416,8 (Vorwoche: 419,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 18. Aug -1,5% auf 230,4 (Vorwoche: 233,8)

US/MBA Refinance Index Woche per 18. Aug +0,3% auf 1.459,9 (Vorwoche: 1.455,9)

