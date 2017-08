DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.445,70 -0,29% +9,36% Euro-Stoxx-50 3.453,78 -0,05% +4,96% Stoxx-50 3.048,78 -0,19% +1,27% DAX 12.227,31 -0,02% +6,50% FTSE 7.388,63 +0,09% +3,44% CAC 5.135,90 +0,08% +5,63% Nikkei-225 19.434,64 +0,26% +1,68% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,38 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,76 47,83 -0,1% -0,07 -16,3% Brent/ICE 51,67 51,87 -0,4% -0,20 -12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,44 1.284,73 +0,2% +2,71 +11,8% Silber (Spot) 17,07 16,98 +0,5% +0,09 +7,2% Platin (Spot) 980,25 977,00 +0,3% +3,25 +8,5% Kupfer-Future 2,99 2,99 0% 0 +18,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Kleinere Verluste dürfte es an der Wall Street am Mittwoch zum Start geben, nachdem der Dow-Jones-Index am Vortag den größten Zugewinn seit April verbucht hat. Als Belastungsfaktor machen Teilnehmer einmal mehr die US-Politik aus, da sich ein Disput über den umstrittenen Bau einer Mauer zur Grenze nach Mexiko abzeichnet. Das milliardenschwere Vorhaben dürfte auch bei den Republikanern im Kongress nicht auf vorbehaltlose Unterstützung stoßen. Zugleich steigt die Nervosität im Vorfeld des renommierten Notenbanker-Treffens in Jackson Hole, das am Donnerstag startet. Von dort könnt es wichtige Fingerzeige zur Geldpolitik vor allem in den USA und Europa geben, die die Märkte bewegen könnten.

Daneben verweisen Teilnehmer auch auf den jahreszeitlich bedingten dünnen Handel, der Ausschläge verstärken könnte. Auch die hohen Bewertungen bleiben ein Thema an den Märkten und schüren Ängste, dass negative Nachrichten zu größeren Rückschlägen führen könnten. Orientierung liefert am Mittwoch eine Reihe von Konjunkturdaten. Kurz nach Handelsbeginn werden die Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungsgewerbe und die Neubauverkäufe veröffentlicht, etwas später folgen die Rohöllagerbestände.

Mit Kursverlusten dürften die Aktien von La-Z-Boy und Cree am Mittwoch in den Handel gehen. Der LED-Maschinen-Spezialist Cree hatte zwar in seinem vierten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten, stellte aber für das erste Geschäftsquartal ein niedrigeres bereinigtes Ergebnis je Aktie in Aussicht, als Analysten bislang erwartet hatten. La-Z-Boy, ein Anbieter von Polstermöbeln, hatte in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt.

Salesforce.com könnten ebenfalls nachgeben. Zwar hat der Softwarekonzern seinen Ausblick erneut angehoben. Beobachter bemängeln aber, dass die Umsatzprognose deutlicher erhöht wurde als die Gewinnerwartung. Das läuft laut den Analysten von Mizuho auf eine Senkung der Margenziele heraus.

Der Einzelhändler Wal-Mart hat sich im Wettbewerb mit Amazon einen Partner aus dem Silicon Valley gesucht. Der Konzern tut sich mit Google zusammen und forciert damit seinen Kampf um Kunden im Internet. Es geht ihm dabei vor allem um das Bestellen per Sprachsteuerung. Im kommenden Monat werde man sich Googles Express anschließen, so Wal-Mart. Auf dem Online-Marktplatz werden dann hunderttausende Wal-Mart-Produkte zu haben sein. Was aber noch wichtiger ist: Wal-Mart-Kunden können dann per Sprachbefehl bestellen. Es ändert sich nichts am Versandweg, denn Wal-Mart wird die über Google Express getätigten Bestellungen abwickeln. Die Wal-Mart-Aktie legt vorbörslich 0,5 Prozent zu, die Google-Mutter Alphabet steigt um 0,1 Prozent, Amazon geben 0,2 Prozent nach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgendes Unternehmen veröffentlicht im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 54,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,7 zuvor: -1,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fast unverändert zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Nach der Erholungsrally vom Vortag geht es zur Wochenmitte erst einmal etwas gemächlicher zu. Gebremst wird der DAX nun von technischen Marken. Übergeordnet schauen die Anleger weiter auf das am Donnerstag beginnende Zentralbankertreffen in Jackson Hole. Dort sprechen unter anderem US-Notenbankchefin Janet Yellen sowie EZB-Präsident Mario Draghi. Gewinnmitnahmen drücken Eon im DAX um 0,5 Prozent. Noch am Morgen waren sie der Hauptgewinner mit über 1,2 Prozent Plus, nachdem die Analysten von RBC sie zum Kauf empfohlen und sehr positiv zur deutschen Versorger-Branche geäußert hat. Auch RWE können sich nur noch knapp behaupten. Deutsche Bank legen um 1 Prozent zu. K+S im MDAX gewinnen weitere 3 Prozent. Der Kurs hatte sich am Dienstag erstmals seit längerem deutlich erholt, nachdem BHP Billiton die Produktionsaufnahme einer kanadischen Kali-Mine verschoben hatte. Nun schreibt der Informationsdienst Platow, der Hedgefonds Elliott, der BHP Billiton zu dem Schritt bewogen habe, könnte auch an einem Einstieg bei K+S interessiert sein. Der Salz- und Düngemittel-Spezialist K+S hatte erst kürzlich seine eigene Kali-Mine in Kanada offiziell in Betrieb genommen. Steinhoff steigen um 0,8 Prozent. Für Fantasie sorgt hier, dass das Unternehmen die afrikanische Einzelhandelstochter an die Börse bringen will. Der Index-Betreiber Stoxx nimmt Bilfinger zum Index-Revirement am Abend des 15. September aus dem Stoxx-600, ein Omen möglicherweise auch für die demnächst anstehenden Entscheidungen zum MDAX. Die Aktien fallen 0,7 Prozent. In den Stoxx-600 aufgenommen werden Aurubis und Drillisch. DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:38 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1783 -0,08% 1,1793 1,1820 +12,0% EUR/JPY 128,91 -0,01% 128,92 128,57 +4,9% EUR/CHF 1,1416 +0,32% 1,1380 1,1366 +6,6% EUR/GBP 0,9202 +0,45% 0,9162 1,0916 +8,0% USD/JPY 109,41 +0,09% 109,31 108,78 -6,4% GBP/USD 1,2805 -0,54% 1,2875 1,2902 +3,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich haben sich die Börsen gezeigt. Händler berichteten von Zurückhaltung der Anleger vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. In Hongkong blieb die Börse am Mittwoch wegen einer Sturmwarnung geschlossen. In Tokio legte der Nikkei-225-Index unterdessen um 0,3 Prozent zu. Der japanische Aktienmarkt profitierte davon, dass der Dollar zum Yen wieder etwas Boden gutgemacht hatte. Daneben stützten Anleihekäufe der Bank of Japan und daraus resultierende niedrigere Anleihezinsen die Aktienkurse. An der Börse in Schanghai sanken die Kurse um 0,1 Prozent. Hier belastete nach Angaben aus dem Handel der Rückgang der Metall-Terminkontrakte. Der australische Aktienmarkt verlor 0,3 Prozent. Einen wesentlichen Anteil hatte das Minus von 0,7 Prozent der schwergewichteten Commonwealth Bank of Australia. Der Bank droht eine Aktionärsklage im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen. Zweifel an der Margenentwicklung bei Insurance Australia drückten den Kurs des Versicherers um 8 Prozent. Die neuseeländische Börse verbuchte dagegen ein Plus von 0,2 Prozent und schloss auf einem neuen Rekordhoch. Technologiewerte waren in der ganzen Region gefragt, nachdem es am Dienstag an der Nasdaq in den USA besonders kräftig nach oben gegangen war. In Taiwan gewannen Taiwan Semiconductor 0,5 Prozent und die Aktien des Apple-Zulieferers Largan 1,3 Prozent. In Seoul stieg die Aktie von Schwergewicht Samsung Electronics um 0,9 Prozent und stützte damit den südkoreanischen Leitindex Kospi. Die Aktie des südkoreanischen Stahlkonzerns Posco verbuchte hingegen im Sog der fallenden chinesischen Metall-Futures ein Minus von 2,8 Prozent.

CREDIT

Die Spreads an den Kreditmärkten bleiben am Mittwoch auf dem verengten Niveau. Etwas gestützt wird die Stimmung von guten Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich. Der Markt wartet nun auf Einkaufsmanagerindizes aus den USA am Nachmittag. Daneben steht das Notenbanktreffen in Jackson Hole im Blick. Es beginnt am Donnerstag. Die Spekulation auf steigende Leitzinsen hat zuletzt deutlich nachgelassen, weil die Inflation trotz besserer Arbeitsmärkte kaum anzieht.

Vor drei Jahren hatte EZB-Präsident Mario Draghi in seiner Rede das später aufgelegte Wertpapierkaufprogramm der EZB quasi vorangekündigt. Ähnlich marktbewegende Aussagen sind dieses Mal aber nicht zu erwarten, denn die EZB will offenbar bis in den Herbst warten und erst dann entscheiden, in welcher Form es mit den Anleihekäufen in Zukunft weiter gehen soll.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Merck KGaA nimmt erstmals als Aussteller an der IAA teil

August 23, 2017 07:31 ET (11:31 GMT)

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA nimmt in diesem Jahr erstmals als Aussteller an der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) teil. Damit trage Merck der gestiegenen Nachfrage nach smarten Technologien aus der Branche Rechnung, teilte der Darmstädter DAX-Konzern mit. Innerhalb des Unternehmensbereichs Performance Materials bietet Merck unterschiedlichste Produkte für die Automobilindustrie an.

Osram kauft Software-Plattform-Anbieter Digital Lumens

Osram verstärkt sich mit einem Spezialisten für das digitale Gebäudemanagement. Der Lichtkonzern kündigte die Übernahme von Digital Lumens aus Boston an. Das US-Unternehmen mit 65 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz im mittleren zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich betreibt eine cloudbasierte Software-Plattform, mit deren Hilfe sich zum Beispiel Licht und Energie sowie Sicherheitstechnik in Gebäuden steuern lassen.

CEO und gesamter Aufsichtsrat von Constantin Medien zurückgetreten

Personeller Kahlschlag in der Führungsetage von Constantin Medien. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Vorstandschef Fred Kogel sein Amt mit Wirkung zum 22. September niedergelegt. Zudem kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Hahn an, sich auf der heutigen Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen, ebenso Jean-Baptiste Felten.

Scout24 übernimmt österreichisches Portal Gebrauchtwagen.at

Die Scout24 AG baut ihr Autoportal mit einer Übernahme in Österreich aus. Die Tochter Autoscout24 GmbH hat alle Anteile an der österreichischen Gebrauchtwagen.at Internetportale GmbH übernommen. Einen Preis nannte das SDAX-Unternehmen nicht.

TAG Immobilien begibt Wandelanleihe und kauft Bond zurück

Die TAG Immobilien AG arbeitet weiter an der Verbesserung ihrer Finanzierungsstruktur. Das MDAX-Unternehmen wird eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 277 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis September 2022 emittieren. Gleichzeitig bietet das Unternehmen den Inhabern eines ausstehenden, unbesicherten Bonds über 310 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2018 an, ihnen die Schuldverschreibungen gegen Barzahlung abzukaufen.

Höherer Verlust bei Doc-Morris-Mutter durch IPO - Übernahme geplant

Die Versandapotheken-Gruppe Zur Rose hat im ersten Halbjahr 2017 zwar ein robustes Umsatzwachstum erzielt, ist aber durch den Börsengang tiefer in die Verlustzone gerutscht. Durch die IPO-Erlöse sieht sich das im Juli an die Börse gegangene Mutterunternehmen von Doc Morris jetzt mit ausreichend Mitteln ausgestattet, um seinen Expansionskurs gezielt fortzusetzen. Hierzu werde noch in diesem Jahr die Übernahme einer deutschen Versandapotheke angestrebt.

China Unicom besorgt sich mit Kapitalerhöhung Geld für Investitionen

Der Telekommunikationskonzern China Unicom will sich mit dem Verkauf von Anteilen an seinen Großaktionär Geld für Investitionen beschaffen. Die in Hongkong gelistete China Unicom Ltd will neue Aktien im Volumen von 88,06 Milliarden Hongkong-Dollar, umgerechnet rund 9,5 Milliarden Euro, an den staatlichen Mehrheitseigentümer China United Network Communications veräußern. Die Mittel sind für die Entwicklung eines Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetzes und für den Schuldenabbau vorgesehen.

Investmentfonds senken Bewertung ihrer Uber-Anteile

Die Skandale beim Fahrdienstvermittler Uber wirken sich offenbar auf die Bewertung des Unternehmens aus. Vier Investmentfonds haben die Bewertung ihrer Uber-Anteile erstmals zurückgenommen - um bis zu 15 Prozent. Vanguard Group, Principal und Hartford Funds senkten ihre Bewertung für das Quartal per Ende Juni um jeweils 15 Prozent auf 41,46 US-Dollar je Aktie, wie aus den jüngsten Veröffentlichungen der Fonds hervorgeht.

Uber-Board sieht HPE-Chefin Whitman noch als CEO-Kandidatin - Kreise

Die Chefin von Hewlett Packard Enterprise könnte trotz anderslautender öffentlicher Bekundungen immer noch CEO des Fahrdienstvermittlers Uber werden, zumindest wenn es nach dem Board geht. Das Gremium betrachte sie immer noch als Kandidatin für den Posten, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Sie hatte im vergangenen Monat verkündet, nicht für den Job in Frage zu kommen.

Verizon schränkt bei neuen Angeboten Videoqualität ein

Der US-Telekommunikationskonzern Verizon führt eine Preiserhöhung durch. Einige Monate nachdem der Mobilfunkanbieter ein grenzenloses Datenvolumen für seine Kunden eingeführt hat, limitiert er nun die Videoqualität für alle Kunden. Die Technik zum Drosseln von Videos, die auch die Rivalen von Verizon nutzen, ist Teil der neuen Datenpläne, die praktisch den Preis für die aktuellen Angebote zum unbegrenzten Surfen erhöhen.

Werberiese WPP senkt Wachstumsprognose - Aktie fällt

Der britische Werbekonzern WPP wird vorsichtiger. Weil sich das Wachstum in Europa und Nordamerika verlangsamt hat, senkte der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Insbesondere in den für WPP wichtigen Branchen Konsumgüter und Handel bleiben die Werbeausgaben hinter den Erwartungen zurück. Die WPP-Aktie verliert im frühen Handel gut 10 Prozent.

