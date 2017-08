Das Traditionsunternehmen Schlüter & Maack wird Tesla Powerpack nutzen, um Spitzen beim Energieverbrauch zu kappen. Nach Erwartungen von Lichtblick kann es damit tausende Euro Stromkosten jährlich einsparen.Lichtblick hat seinen ersten Großspeicher von Tesla in Betrieb genommen. Die Batterie "Tesla Powerpack" mit einer Speicherkapazität von 190 Kilowattstunden sei auf dem Gelände des Unternehmens Schlüter & Maack in Hamburg installiert worden, teilte der Energieversorger am Mittwoch mit. Lichtblick werde den Speicherbetrieb über seine IT-Plattform "Schwarmdirigent" optimieren. "Bei Schlüter & ...

