Die Jury des Deutschen Verpackungspreis 2017 haben nach eingehender Prüfung aus den knapp 200 vorgeschlagenen Innovationen aus 12 Ländern insgesamt 34 Lösungen in 10 Kategorien zum Sieger erklärt. Wir zeigen Ihnen alle Gewinner als Bild und mit Jurytext. Klicken Sie sich durch die besten Innovationen und Lösungen rund um die Verpackung!

Alle Sieger des Deutschen Verpackungspreis 2017 in Bildern

Wer sich darüber hinaus einen der begehrten Gold-Awards sichern kann, wird auf der feierlichen Gala der Sieger am 26. September in Berlin verkündet. Das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) lädt alle Interessierten zu diesem besonderen Branchenevent in eine exklusive Location ein.

"Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für ihren Beitrag zum Deutschen Verpackungspreis. Sie stehen mit ihrer kontinuierlichen innovativen Arbeit dafür, dass Fortschritte und neue Mehrwerte für Anwender, Verbraucher und Umwelt nicht abreißen", würdigt Dr. Bettina Horenburg, DVI-Vorstand und Gesamtverantwortliche für den Deutschen Verpackungspreis, die fast 200 Einsender. "Die siegreichen Innovationen zeigen auf besondere Weise, wie fundiert, klug, kreativ und flexibel unsere Unternehmen das Thema Innovation angehen und meistern."

Vielfältige Lösungen

Zu den Gewinnern gehören Innovationen aus allen Branchen und Materialbereichen der Verpackungswirtschaft. Sie bieten Primärverpackungen als Device für Patienten oder Tool für Heimwerker, technologische Neuerungen für zusätzliche ...

