Tai Chi, Töpfern und Tolstoi? Dass sie damit fortan ihre Tage füllen soll, passt der frisch pensionierten Power-Frau Jella (Maren Kroymann) absolut nicht in den Kram. Doch sie hat die rettende Idee: Enkelkinder müssen her! Das ZDF zeigt die "Herzkino"-Komödie "Jella jagt das Glück" am Sonntag, 27. August 2017, um 20.15 Uhr. Neben Maren Kroymann sind Rudolf Kowalski, Valerie Niehaus, Oliver Wnuk, Martin Lindow, Amelie Plaas-Link und viele andere zu sehen. Regie führte Enno Reese nach dem Drehbuch von Sebastian Orlac.



Frisch pensioniert zieht es die Nordlichter Jella und Klaus (Rudolf Kowalski) nach Bayern, ganz in die Nähe ihrer drei erwachsenen Kinder Hilke (Valerie Niehaus), Fine (Amelie Plaas-Link) und Momme (Oliver Wnuk). Besonders Jella freut sich, endlich viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können - nur leider macht die ihr einen Strich durch die Rechnung: Klaus stürzt sich lieber in ein neues berufliches Abenteuer, und die Kinder leben längst ihr eigenes Leben. Als Jella ihre Freundin Gerda (Hedi Kriegeskotte) mit deren Enkelkindern erlebt, scheint die Lösung für ihre Misere gefunden: Jella will selbst Großmutter werden. Da ihre Kinder allerdings keine Anstalten machen, Nachwuchs in die Welt zu setzen, sieht sich Jella gezwungen, ihnen auf die Sprünge zu helfen. Doch als aus ihren gut gemeinten Tipps langsam üble Tricks werden, gehen Hilke, Fine und Momme auf die Barrikaden.



