Jackson Hole, Nordkorea, die drohende Schuldenobergrenze in den USA und natürlich Trump. Wann bitte, wenn nicht jetzt, soll der US-Aktienmarkt einbrechen? Die Nachrichtenflut, die tagtäglich auf uns einprasselt signalisiert doch mehr als deutlich: Hinter jeder Ecke lauert eine neue Gefahr für die Aktienmärkte. Und so trat in den vergangenen zwei Wochen praktisch jeden Tag ein neuer Experte in Erscheinung, der vor einem deutlichen Einbruch der Aktienmärkte gewarnt hat. Doch der Crash bleibt aus. Und die Experten bleiben ratlos zurück und glauben dann "der Markt blendet die Gefahren nur temporär aus". Aber irgendwann ….

Den vollständigen Artikel lesen ...