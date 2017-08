Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat seit 2015 insgesamt rund 4,3 Milliarden mehr an Subventionen in die Privatwirtschaft gegeben und damit auch die Subventionsquote in seinem Haushalt erhöht. Das geht aus dem vom Kabinett beschlossenen Subventionsbericht der Bundesregierung hervor.

Das Subventionsvolumen der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes steigt demnach von 20,9 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf voraussichtlich 25,2 Milliarden Euro im Jahr 2018, wie das Finanzministerium mitteilte.

Die Subventionsquote des Bundes blieb zwar im Jahr 2016 noch aufgrund der positiven Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zunächst bei 0,7 Prozent des BIP und damit laut dem Ministerium "auf dem niedrigen Niveau der letzten Jahre". Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 zeichnet sich laut dem Bericht aber "ein geringfügiger Anstieg auf 0,8 Prozent ab".

Finanzministerium überprüft Vergünstigungen

Der Anstieg des Subventionsvolumens um 4,3 Milliarden Euro beruht laut dem Bericht, der alle zwei Jahre veröffentlicht wird, "im Wesentlichen auf einem Anstieg der Finanzhilfen des Bundes in prioritären Bereichen". Diese hätten sich im Berichtszeitraum um rund 3,6 Milliarden Euro erhöht. Gegenüber den Ausgaben des Jahres 2016 lägen die Haushaltsansätze für das Jahr 2017 um 3,0 Milliarden Euro höher.

Der Anstieg habe zu einem Großteil auf den bereits in den Haushaltsansätzen 2016 angelegten Aufstockungen der Zukunftsinvestitionen der Bundesregierung in den Bereichen Breitbandausbau, energetische Gebäudesanierung und Energieeffizienz resultiert. Ferner wurden nach den Angaben elf neue Finanzhilfen, unter anderem für Pumpen- und Heizungsoptimierung und Zuschüsse zum Kauf von E-Autos eingeführt.

Die Subventionen für die gewerbliche Wirtschaft steigen laut dem Bericht von 11 Milliarden Euro im Jahr 2015 bis 2018 um voraussichtlich 2,4 Milliarden auf 13,4 Milliarden Euro, was einem Anteil von 53,1 Prozent an den gesamten Subventionen im Jahr 2018 entspricht. Maßgeblich hierfür sei ein erheblicher Anstieg der Finanzhilfen für Energieeinsparung und erneuerbare Energien.

Das Finanzministerium will nun aber Steuerausnahmen überprüfen. Ministeriumssprecherin Friederike von Tiesenhausen sagte bei einer Pressekonferenz, "dass wir derzeit eine Evaluierung von Steuervergünstigungen durchführen". Dazu sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, in dem insgesamt 32 Steuervergünstigungen untersucht würden.

