MUNCHEN -- (Marketwired) -- 08/23/17 -- Die Analysten von Gartner haben Workday, einen führenden Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, zum zweiten Mal in Folge im "Leaders Quadrant" des "Magic Quadrant for Cloud Human Capital Management Suites for Midmarket and Large Enterprises"(1) positioniert. Workday erzielte dabei in der Kategorie "Ability to Execute" die Spitzenposition.

"Wir sind sehr stolz, dass Gartner zum zweiten Mal in Folge Workday als einen Cloud HCM Leader anerkennt", kommentiert Cristina Goldt, Vice President HCM Products bei Workday. "Dafür gibt es gute Gründe: Mehr als 70 Prozent unserer Kunden haben Workday bereits produktiv im Einsatz, unsere Kundenzufriedenheit liegt bei über 95 Prozent und Workday unterstützt seine Kunden nachhaltig mit wichtigen Innovationen. Mehr und mehr Unternehmen nutzen Workday, um Mehrwert zu generieren und ihr Wachstum voranzutreiben."

Seit seiner Gründung setzt Workday auf eine Software-Version, eine Kunden-Community, eine einzige Codeline, eine durchgängige User Experience und ein einheitliches Sicherheitskonzept. Diesen Ansatz nennt Workday "Power of One" - durch ihn profitieren Workday-Kunden von kontinuierlichen Innovationen in der Cloud. Kunden von Workday Human Capital Management haben so immer die neusten Funktionalitäten, um in einem schnelllebigen Umfeld Schritt zu halten. Sie können Erkenntnisse über ihre Belegschaft gewinnen, um zeitnah datengestützte Business-Entscheidungen zu treffen.

Workday stellt Kundeninnovation in den Mittelpunkt der eigenen Produktstrategie und entwickelt Lösungen, mit denen Kunden die eigene Arbeit kontinuierlich optimieren und transformieren können. Das demonstrieren auch zwei neue Lösungen des letzten Jahres - Workday Learning, eine Anwendung für personalisierte und interaktive Weiterbildung auf jeder Karrierestufe, und Workday Planning, die erste Anwendung für Pläne und Budgets, die Finanz- und Personalplanung mit Analysen und Transaktionen in einem System vereint.

Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet weltweit Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management und Analyse für große Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden. Von mittelständischen Unternehmen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

Weder unterstützt Gartner Anbieter, Produkte und Services, die in seinen Forschungspublikationen beschrieben werden, noch empfiehlt es die ausschließliche Zusammenarbeit mit Anbietern, die hohe Bewertungen oder anderweitige Anerkennungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen bilden die Meinung der beteiligten Mitarbeiter ab und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen missverstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, dazu zählen auch Gewährleistungen hinsichtlich der Markttauglichkeit oder spezifischen Eignung von Produkten und Services.

