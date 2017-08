Berlin (ots) - US-Präsident kein Protektionist / Drohung mit Strafzöllen lediglich Verhandlungstaktik



Berlin, 23. August 2017 - Der US-Ökonom und langjährige Präsidentenberater Arthur Laffer hält die Sorgen vor einem Handelskrieg der USA gegen den Rest Welt für unbegründet. "Wie kann jemand, der zwei Ehefrauen importiert hat, gegen Freihandel sein?", sagte Laffer über US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 9/2017; EVT 24. August). Trumps Drohungen mit Strafzöllen und Importbeschränkungen seien lediglich Verhandlungstaktik.



Laffer gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen der USA. In den 80er Jahren beriet er unter anderem Ronald Reagan bei dessen Steuerreform. Unter Trump hat Laffer neuen Einfluss gewonnen, im Hintergrund berät er die US-Regierung erneut in der Steuer- und Wirtschaftspolitik. Der neue US-Präsident mache lediglich Druck, um US-Interessen stärker durchzusetzen, sagte Laffer. "Trump ist jemand, der verhandelt. Wir haben doch schon Mexiko in der Tasche. Und Europa. Ihr Jungs schlottert vor Angst. Und das alles mit einer protektionistischen Position, die nie umgesetzt werden wird."



