Frankfurt - Die Ölpreise wurden gestern stark durch die sich ständig wechselnde Nachrichtenlage aus Libyen getrieben, so die Analysten der Commerzbank.Die Meldungen über den Status des größten libyschen Ölfeldes Sharara hätten sich mehrmals geändert. Am frühen Nachmittag habe es geheißen, die Ölproduktion werde wieder aufgenommen und die "Force Majeure"-Klausel für Lieferungen aus dem Ölfeld sei aufgehoben. Die Ölpreise seien entsprechend unter Druck geraten. Am späteren Nachmittag sei gemeldet worden, die Produktion sei wegen erneuter Proteste wieder unterbrochen, man würde aber daran arbeiten, die Probleme zu lösen. Über den gegenwärtigen Status von Sharara könne daher nur spekuliert werden. Der gestrige Nachrichtenfluss habe aber deutlich gezeigt, dass die Situation in Libyen nach wie vor chaotisch sei und das Land von normalen Zuständen weit entfernt sei. Dies spreche allerdings auch gegen eine baldige Einbeziehung Libyens in das OPEC-Kürzungsabkommen.

