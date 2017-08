Nach den jüngsten Terroranschlägen ist die Islamfeindlichkeit in ganz Spanien drastisch angewachsen. Zahlreiche Moscheen sind in den letzten Tagen angegriffen und mit Parolen beschmiert worden.

Nach den Anschlägen vom vergangenen Donnerstag ist in Spanien die Zahl der antiislamischen Übergriffe drastisch gestiegen. Mindestens vier Moscheen in den Städten Granada, Fuenlabrada, Logroño und Sevilla hätten in den vergangenen Tagen Schändungen und Angriffe gemeldet, berichtete die Zeitung "El País" am Mittwoch. "Wir registrieren dieser Tage eine brutale Welle der Islamfeindlichkeit", zitierte das Blatt den Leiter der Bürgerplattform gegen Islamophobie, Esteban Ibarra.

In Sevilla im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...