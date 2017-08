Mit selbstlernender Software will der Konzern Hass und Hetze aus dem Netzwerk filtern. Anders als behauptet ist die Technik aber noch nicht so weit.

In einem abgedunkelten Saal klettert Adam Mosseri auf die Bühne, um ein gut gehütetes Geheimnis zu enthüllen. Das zumindest ist eines der Versprechen, mit dem Facebook Tausende Entwickler zu seiner Konferenz nach San José gelockt hat.

Mosseri, ein Designer aus New York, der seit fast zehn Jahren für das soziale Netzwerk arbeitet, ist eine der wichtigsten Stützen im Reich von Facebook. Er verantwortet den Newsfeed, die Nachrichtenströme, die das Netzwerk zu seinen Nutzern leitet. An diesem Nachmittag soll er darüber sprechen, wie der Konzern, oder vielmehr dessen Algorithmus, entscheidet, was die mittlerweile zwei Milliarden Mitglieder von Facebook dort sehen - und was nicht.

Es ist eine brisante Frage, seit immer mehr Menschen sich ihre Meinung nicht mehr aus dem bilden, was sie in Zeitungen und Fernsehsendungen sehen, sondern aus den Schnipseln zimmern, die Facebook in ihre Timeline spült. Im Zuge des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes ist das Unternehmen in die Kritik geraten, Falschnachrichten und Propaganda zu streuen. Facebook, so der Vorwurf, der wenig später auch in Deutschland erhoben wurde, hetze die Menschen gegeneinander auf und schüre den Hass. Viel steht seither für Facebook auf dem Spiel: Werbekunden könnten verschreckt werden, Politiker den Spielraum des Unternehmens einschränken.

Wie eine Bestellung im Restaurant

Deshalb muss Mosseri nun vor allem eines so glaubhaft wie möglich versichern: dass Facebooks Algorithmus keine Dreckschleuder ist. Die Folien, die Mosseri im Convention Center von San José in diesem Frühjahr zeigt und die dies beweisen sollen, sind nur der Anfang. Seither tingelt der Facebook-Manager damit um die Welt, zu Journalistenkongressen, zu Workshops mit Medienunternehmen und zu Besuchen in den Redaktionen.

Auf der Bühne in San José übt sich Mosseri in einer Disziplin, die im Silicon Valley eher selten ist: Selbstkritik: "Wir haben leider nicht so gut erklärt, was wir bei Facebooks Newsfeed genau machen." Dabei sei es relativ einfach, fährt er fort. Letztlich ähnle der Prozess, den der Algorithmus steuert, der Auswahl bei einer Bestellung im Restaurant. Zunächst schaue er, sagt Mosseri, was die Speisekarte hergibt. Dann müsse er vorhersagen, was den Gästen, etwa seiner Ehefrau, die sich zum Essen verspätet hat und für die er deshalb schon einmal bestellen soll, schmecken könnte. Letztlich treffe der Algorithmus Entscheidungen, die auch Journalisten jeden Tag treffen müssten. "Es geht uns um Geschichten, die für unsere Nutzer wirklich relevant sind."

Jede Minute 136 000 neue Fotos

"Wir wollen kein Schiedsrichter sein"- das ist die Losung, die Konzernchef Mark Zuckerberg ausgegeben hat. So klar der Auftrag, so schwer ist Mosseris Aufgabe. Die Menükarte ist zu umfangreich. Schätzungen zufolge werden jede Minute 510 000 neue Kommentare und 136 000 neue Fotos gepostet. Da ist die Gefahr groß, dass Speisen präsentiert werden, die manchen Gästen überhaupt nicht schmecken.

Zudem: Der Algorithmus hinter dem Newsfeed ist wesentlich komplexer, als Mosseri es darstellt. So bleibt er an jenem Nachmittag viele Antworten schuldig. Wie will Facebook vermeiden, dass nur noch Pommes frites aufgetischt werden, die zwar schmecken, aber schädlich sind, wenn man nichts anderes mehr isst? Und wie garantieren, dass wirklich Pommes drin stecken, wo Pommes drauf steht?

Von Hetze und Gewalt sauber halten

In Deutschland hat Bundesjustizminister Heiko Maas den Druck auf Facebook erhöht: Aus seiner Drohung, Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro zu verhängen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...