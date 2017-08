Die deutsche Chemiebranche hat 2016 rund 10,8 Milliarden Euro für die Forschung ausgegeben - ein neuer Rekord. Für dieses Jahr wird der nächste Höchststand erwartet. Trotzdem fordern die Unternehmen bessere Bedingungen.

Die deutsche Chemie- und Pharmabranche hat im vergangenen Jahr so viel für Forschung und Entwicklung ausgebeben wie nie zuvor. Die Unternehmen in der Schlüsselbranche steigerten ihre Ausgaben in diesem Bereich um vier Prozent auf 10,8 Milliarden Euro, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dies sei der sechste Rekord in Folge. ...

