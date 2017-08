Früher als geplant hat die Deutsche Bundesbank gut die Hälfte ihrer Goldreserven zurück nach Deutschland geholt. Der Rest lagert weiterhin im Ausland - in New York und London. Nur in einem

Die Deutsche Bundesbank hat die Verlagerung ihrer Goldreserven aus dem Ausland gut drei Jahre früher abgeschlossen als geplant. "Die vorzeitige Umsetzung ist aus meiner Sicht ein voller Erfolg", sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele am Mittwoch in Frankfurt. Nach öffentlichem Druck hatte die Notenbank 2013 das Ziel ausgegeben, bis spätestens ...

