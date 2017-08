Liebe Leser,

Chinas Markt für mobiles Zahlen ist in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die beiden Tech-Giganten Alibaba und Tencent getragen. Beide haben ihre Marktanteile insgesamt steigern können und decken 90 % des gesamten chinesischen Marktes ab. Der Markt hat sich gemessen am Transaktionsvolumen alleine in 2016 verdreifacht und es wird prognostiziert, dass das Volumen einen Stand von 8 Bio. US-Dollar in 2017 erreicht, nach 5,5 Bio. ... (David Iusow-Klassen)

