Die Autoindustrie will Dieselfahrzeuge per Update nachrüsten. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks bestärkt hingegen die Forderung nach technischen Nachbesserungen, die über Softwarelösungen hinaus gehen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat ihre Forderung von Nachbesserungen an Diesel-Motoren über Software-Updates hinaus mit einer Studie untermauert. Neue Steuerprogramme allein seien nicht genug, um den Stickoxid-Ausstoß der Fahrzeuge ausreichend zu verringern, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Sie stützte sich dabei auf eine von ihr in Auftrag gegebene Untersuchung des Umweltbundesamtes (UBA).

Demnach reichen die beim "Diesel-Gipfel" am 2. August beschlossenen Maßnahmen nicht aus, damit in den von einer erhöhten Stickoxid-Belastung betroffenen Städten der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter ...

