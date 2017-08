Luzern - Das swissICT Symposium 2017 setzt auf "Neue Geschäftsmodelle der digitalen Schweiz". Zu diesem Titelthema sind für die 37. Ausgabe dieses Symposiums am 13. und 14. November im KKL Luzern 24 Topreferenten verpflichtet worden. Neben Blockchain, Effizienz in Business & Prozessen, Organisation & Arbeitswelt, Businessmodellen und Kommunikation stehen höchst aktuell auch Cybersicherheit und "Künstliche Intelligenz" auf der Themenliste.

Das swissICT Symposium, das traditionellerweise am Vorabend mit einem Gala-Dinner inklusive Tischreferat und exklusiver Networking-Gelegenheit losgeht, bietet am 14. November ein reichhaltiges Konferenzprogramm. Zwei Dutzend Top-Speaker referieren in sechs Streams und drei Keynotes. "Wie sicher ist die (Cyber)-Schweiz" weiss etwa Pascal Lamia, Leiter der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI). Lamia macht dabei deutlich, dass Cyber-Attacken unterdessen zur reellen Bedrohung geworden sind. Angegriffen werde praktisch alles was mit geringem Aufwand zu Geld gemacht werden kann. Egal ob die eigene Infrastruktur sabotiert werde oder es die Angreifer auf Daten und Informationen abgesehen hätten. Der MELANIE-Leiter schafft in seiner Keynote einen Überblick der aktuellen Cyber-Bedrohungen und zeigt auf, wie man sich mit ein paar einfachen Massnahmen besser schützen kann.

In der Melde- und Analysestelle Informationssicherung ...

