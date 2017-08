Der Automobilzulieferer Delphi Automotive plc (ISIN: JE00B783TY65, NYSE: DLPH) wird seinen Aktionären am Mittwoch eine Quartalsdividende von 29 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Der Record day war am 9. August 2017. Delphi zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1,16 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 94,18 US-Dollar (Stand: 22. August 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,23 Prozent. Delphi ...

