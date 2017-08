Der Silber-Chart bildet eine bullische Konsolidierung über den Tageschart und hat das Potential für einen Ausbruch. In wie weit ein dieser mögliche Ausbruch auch die übergeordneten Widerstände aus dem Weg räumen kann, erörtern wir in der heutigen Ausgabe. Dazu schauen wir Gas, das gerade an einer Bodenbildung arbeitet sowie Crude, das zwischen zwei Trends steckt und nicht zuletzt Kupfer. Lernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...