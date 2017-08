FRANKFURT (dpa-AFX) - In MDax , TecDax und SDax stehen im September eine ganze Reihe an Veränderungen bevor. Der bekannteste Name dürfte dabei der Handelskonzern Metro sein. Die nächste reguläre Index-Umstellung findet zum 18. September statt. Sämtliche Änderungen wird die Deutsche Börse am späten Abend des 5. September bekannt geben. In der ersten Börsenliga, dem Dax , dürfte alles beim Alten bleiben.

Die von der einstigen Metro AG abgespaltene Metro Wholesale & Food (nun wieder in Metro AG umbenannt) steht vor der Aufnahme in den Index der mittelgroßen Werte. Sie wird sich nach Ansicht der Index-Experten Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank und Uwe Streich von der LBBW zur kleineren, bereits im MDax vertretenen Ceconomy gesellen. Dieser einstige Geschäftsbereich, in dem die Unterhaltungselektronikketten Media Markt und Saturn gebündelt sind, war als Metro-AG-Rechtsnachfolgerin im Index geblieben.

Zudem steht die derzeit im SDax zu findende Immobilien-Gesellschaft Grand City Properties vor dem Aufstieg, so dass zwei aktuelle MDax-Unternehmen daher in den Index für geringer kapitalisierte Unternehmen ausweichen müssen. Nach Einschätzung der Commerzbank-Expertin wird es den Baudienstleister Bilfinger und de Großküchen-Hersteller Rational treffen. "Die ebenfalls abstiegsbedrohte Aktie der Deutschen Pfandbriefbank hatte kürzlich einen kleinen Run, so dass sie verschont bleiben dürfte."

Mit diesem Wechselspiel zwischen MDax und SDax ist es allerdings noch nicht getan: Mit der Immobilienfirma Aroundtown Property sowie dem Börsenneuling und Essens-Lieferdienst Delivery Hero gibt es zudem noch zwei SDax-Anwärter von Außen, so dass insgesamt drei aktuelle SDax-Mitglieder weichen müssen.

DZ Bank-Analyst Michael Bissinger sieht - wie auch Analystin von Kerssenbrock - in jedem Fall den Modekonzern Gerry Weber auf dem absteigenden Ast. Erwartet wird zudem noch die Herausnahme des Personalvermittlers Amadeus Fire und des Agrar- und Dienstleistungsunternehmens Baywa . Allen dreien mangele es vor allem an der Liquidität, also am Börsenumsatz, sagte die Commerzbank-Expertin.

Im TecDax schließlich könnten die Tage von Medigene gezählt sein, denn das Unternehmen liegt laut Bissinger und von Kerssenbrock an der Schwelle zur automatischen Entnahme. "Medigene ist der kleinste TecDax-Wert und vor allem wegen des Börsenumsatzes stark gefährdet", sagte von Kerssenbrock. Hier achtet die Deutsche Börse auf die volumengewichteten letzten 20 Handelstage im August. Sollte das Biotech-Unternehmen die Verbleibekriterien bis Ende August nicht mehr erfüllen, dürfte sich Isra Vision , ein Anbieter von Automatisierungslösungen, über eine Aufnahme freuen.

Wichtig sind Index-Veränderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF), da sie diese dann entsprechend umschichten und umgewichten müssen. Das hat in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse. Aber auch für Privatanleger oder institutionelle Investoren lohnt es sich laut dem LBBW-Experten Streich auf Indexentscheide zu setzen. Während sich die Aufsteiger in spe in aller Regel überdurchschnittlich entwickelten, sei für die Kurse der Absteiger mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung zu rechnen./ck/he/das

