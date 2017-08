Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Agenten-Thriller "Atomic Blonde" datet der 53-Jährige Hauptdarstellerin Charlize Theron - und hat nicht die geringsten Probleme damit, dass seine Hollywood-Kollegin den Großteil der Action erledigt. "Ich sehe gerne starke Frauenfiguren im Kino", erklärt er in der aktuellen GRAZIA (Ausgabe 35/2017, ab morgen im Handel). Dass Frauenrollen häufig so schwach seien, führt der Schauspieler und Regisseur darauf zurück, "dass es immer noch mehr Autoren als Autorinnen gibt." Er selbst sei nicht erst durch seine drei Töchter zum Feminismus bekehrt worden, betont er: "Das kam durch die Art, wie mich meine Eltern erzogen haben. Ich hab jedenfalls noch nie gedacht, dass Männer den Frauen sagen sollen, wo's langgeht - in der Regel ist es ja eher umgekehrt, oder?"



Er räumt im GRAZIA-Interview auch mit dem Vorwurf auf, er reagiere überempfindlich auf jegliche Kritik. "Ich bin gar nicht so dünnhäutig. Ich bin einfach sehr emotional. Und wenn ich den Eindruck habe, jemand greift mich oder andere zu Unrecht an, setzte ich mich zur Wehr." Allerdings sei er da mit den Jahren deutlich gelassener geworden. "Ich habe Erfahrungen gesammelt und mehr Selbstbewusstsein als früher ... Ich weiß noch, als ich die Kritiken von ,Manta, Manta' las, war ich hinterher drei Tage fix und fertig." Neben der Arbeit an neuen Filmprojekten kümmert er sich aktuell um sein Restaurant und das Barefoot Hotel, das er in Timmendorfer Strand eröffnet hat. "Ich bin eigentlich immer fleißig." Als Workaholic würde er sich aber nicht bezeichnen. "Da stelle ich mir jemanden vor, der ohne Arbeit nicht leben kann. Ich bin auch glücklich, wenn ich mit Freunden zusammensitze, koche, Geschichten erzähle ..., wenn mich meine Kinder zum Lachen bringen, wenn ich Zeit habe, Sport zu machen. Aber die Arbeit macht mir einfach Spaß."



Abdruck mit Hinweis auf GRAZIA frei.



OTS: Gruner+Jahr, GRAZIA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101845.rss2



Pressekontakt: GRAZIA Theda Harms PR / Kommunikation Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 29 80 E-Mail: harms.theda@guj.de www.grazia-magazin.de