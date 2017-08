Hamburg - Auch in diesem Jahr dürfte der MDAX den DAX schlagen, ist Andreas Strobl, Fondsmanager des deutschen Nebenwertefonds Berenberg-1590-Aktien Mittelstand (ISIN DE000A14XN59/ WKN A14XN5) bei Berenberg, zuversichtlich.Der Fondsmanager sehe trotz der guten Entwicklung in den vergangenen Jahren noch Kurspotenzial im deutschen Mittelstand. Vor allem die zahlreichen Hidden Champions, die die branchenübergreifende digitale Transformation mit vorantreiben würden, hätten beste Chancen auf strukturelles Wachstum. Allerdings gebe es auch Anzeichen für eine erhöhte Volatilität in den kommenden Monaten.

