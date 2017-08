Die Kanzlerin zu Gast beim Handelsblatt: Im Gespräch mit Gabor Steingart sprach Angela Merkel über die Wahl von US-Präsident Trump, die Bedrohung durch Nordkorea - und ihre Erwartungen an eine europäische Außenpolitik.

Die Wahl von US-Präsident Donald Trump stellt für die Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Zäsur dar. "Ein Amerika, das sich um nichts in der Welt kümmert, sondern nur um sich selbst, wird kein großes und kein großartiges Amerika sein", ist Merkel überzeugt. Sie wolle daher weiter für ein Verständnis von Globalisierung werben, wonach alle und nicht nur einzelne Länder von den Möglichkeiten profitieren könnten, sagte sie am Mittwoch im Gespräch mit Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart in Berlin.

Merkel mahnte vor rund 450 Wirtschaftsclub-Mitgliedern im historischen Teil des Berliner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...