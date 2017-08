Das kleine Jackson Hole kann große Auswirkungen an den Kapitalmärkten haben: Wenn die Notenbanker der Welt berichten, wie sie ihre künftige Zinspolitik gestalten. In den USA wie in der Eurozone. Vor allem die FED hat da globale Strahlkraft. Anders als aktuell der Dollar als Leitwährung. Wie viel Zinssenkung ist bereits Thema angesichts der Tatsache, dass Donald Trump wenig bewegt, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Heißt niedrige, zu niedrige Inflation auch: niedrige Zinsen? Preist der Markt also noch Zinserhöhungen der FED für dieses Jahr ein? Wie viel Zinssenkung ist bereits Thema angesichts der Tatsache, dass Donald Trump wenig bewegt? Wie stark kann folglich der Euro noch werden? Und was heißt das dann wieder für die Zinsentscheidungen hier? Michael Blumenroth mit Aus- und Einsichten im Vorfeld von Jackson Hole im Gespräch mit Antje Erhard auf dem Frankfurter Börsenparkett.