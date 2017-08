Mainz (ots) -



Woche 34/17 Donnerstag, 24.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017



6.20 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod Frankreich 2014



7.05 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017



7.35 Einbrecher im Haus! Polizei auf Täter-Jagd



8.22 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013



9.05 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando



9.55 Polizei im Einsatz - Unter Wasser Deutschland 2013



10.35 Nur die Besten kommen durch Die harte Ausbildung bei der Polizei Deutschland 2014



11.20 Endstation Davidwache Eine Nacht auf St. Pauli Deutschland 2015



12.05 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016



12.35 ZDF.reportage Den Tätern auf der Spur Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2015



13.05 Brandbomben und Beifall- Herbst '91 in Deutschland Geschichte treffen Deutschland 2016



13.50 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung



14.35 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied



15.20 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg



( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mythen-Jäger Der Schatz der spanischen Flotte Großbritannien 2013



22.25 Mythen-Jäger Das verfluchte Gold des Montezuma Großbritannien 2014



23.10 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken



23.55 Rätselhafte Tote - Das Menschenopfer der Inka Deutschland 2014



0.40 heute-journal



1.05 Risiko Pol-Umkehr Versagt das Erdmagnetfeld?



1.50 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016



2.35 Gefährliche Natur Eis Großbritannien 2016



3.20 Gefährliche Natur Wind Großbritannien 2016



4.05 Faszination Erdgeschichte Das Doku-Quiz Deutschland 2017



4.50 Katastrophen der Erdgeschichte Mega-Vulkane Großbritannien 2008







