NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der kleinen Kursrally an den US-Börsen am Vortag ist es zur Wochenmitte wieder leicht abwärts gegangen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion.

Der Dow Jones Industrial gab am Mittwoch um 0,35 Prozent auf 21 824,29 Punkte nach und zeigte sich damit auf Monatssicht (per Schlussstand 31. Juli) wieder im Minus. Am Dienstag noch hatte der US-Leitindex mit einem Plus von 0,90 Prozent den größten Tagesgewinn seit April verbucht.

Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 2445,52 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,30 Prozent auf 5855,52 Punkte nach./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0170 2017-08-23/15:58