Globus entwickelt sich stationär und online zum grössten Schweizer

Shopping-Netzwerk im Premium-Segment. Die Mitte Mai 2017 angekündigte

Zusammenführung der Formate Globus, Schild und Herren Globus unter

der Dachmarke Globus schreitet planmässig voran. Im April 2018 werden

die ersten 27 Schild und Herren Globus Filialen in Globus

Fachgeschäfte umgewandelt.



Die schrittweise Umsetzungsplanung der One-Brand-Strategie für die

Globus Gruppe ist in vollem Gang. Wie Mitte Mai kommuniziert, stärkt

Globus seine Position im Premium-Segment durch die Integration der

beiden Modeformate Schild und Herren Globus. Nach einer ersten

Standortanalyse werden im April 2018 bereits 27 von 68 Schild und

Herren Globus Filialen in Globus Fachgeschäfte für Damen- und/oder

Herrenmode umgewandelt und digital mit dem Online-Sortiment

verknüpft. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Kundinnen und

Kunden von Globus, Schild und Herren Globus ein einmaliges

Einkaufserlebnis unter dem Dach der Marke Globus zu bieten», erklärt

Thomas Herbert, CEO der Magazine zum Globus AG. «Mit den ersten

Globus Fachgeschäften starten wir im Frühling 2018 den Aufbau zum

grössten Schweizer Einkaufsnetzwerk im Premium-Segment.»



Anpassungen im Netz der Verkaufsstellen im Frühjahr 2018



Die Zusammenführung unter der Dachmarke Globus wird ab Frühjahr

2018 wie angekündigt Anpassungen im stationären Verkaufsnetz

auslösen. Neben den 27 Umwandlungen werden im kommenden Frühling an

drei Standorten (Luzern, Winterthur, Basel) zwei bestehende Filialen

in einem Globus Fachgeschäft zusammengeführt. Bei fünf Filialen

(Schild Wohlen, Outlet Hinwil, Herren Globus Fribourg, Biel und

Lugano) ist im Frühjahr 2018 aufgrund des zu geringen

Standortpotenzials die Schliessung unvermeidlich. «Wenn wir eine

Ladenfläche freigeben, heisst dies jedoch nicht, dass wir uns für

immer verabschieden», betont CEO Thomas Herbert. Neueröffnungen seien

sehr gut möglich, insbesondere wenn sich an einem Ort attraktive

Standortpotenziale eröffnen. In Zürich Sihlcity ist bereits eine

Neueröffnung im Frühling geplant. Mittelfristig sind weitere neue

Standorte in Aussicht.



Die weiteren Schild und Herren Globus Verkaufsstellen bleiben bis

Anfang 2019 bestehen, wobei die Standortanalyse vertieft wird. Sobald

diese abgeschlossen ist, wird informiert, welche Standorte in der

zweiten Phase in ein Globus Fachgeschäft überführt werden.



Interne Weiterbeschäftigung betroffener Mitarbeitender steht im

Vordergrund



Die strukturellen Veränderungen im Filialnetz betreffen im

Frühjahr 2018 rund 30 Vollzeitstellen. Für die be-troffenen

Mitarbeitenden sucht die Globus Gruppe interne

Beschäftigungslösungen, um Kündigungen wenn immer möglich zu

vermeiden. Denn wie das Beispiel Sihlcity zeigt, entstehen auch neue

Geschäfte. «Wir wollen an attraktiven Standorten neue potenzielle

Kundinnen und Kunden ansprechen und können hier gleichzeitig

Arbeitsplätze schaffen», erklärt Thomas Herbert. Die Sozialpartner

sind eng und frühzeitig in den Veränderungsprozess eingebunden.



Ein Online-Shop, eine Mobile App, eine Kundenkarte



In der Globus Zentrale Spreitenbach laufen derweil die Arbeiten an

der Ausgestaltung des künftigen Premium-Sortiments für die

stationären Ladengeschäfte und das neue Online-Angebot sowie die

entsprechende Einkaufs- und Marketingorganisation. Durch die

One-Brand-Strategie werden die Kunden von Vereinfachungen

profitieren. Künftig finden sie das umfassende Globus Angebot in

einem zentralen Online-Shop sowie in einer Mobile App, und sie

profitieren von einer einzigen Kundenkarte.



One-Brand-Strategie und digitale Transformation zur starken

Positionierung im Wettbewerb



Die Magazine zum Globus AG ist eine Tochtergesellschaft des

Migros-Genossenschafts-Bunds. Sie beschäftigt in der Schweiz rund

3400 Mitarbeitende und ist mit Warenhäusern und Modegeschäften an 83

Standorten präsent (Globus: 15, Schild: 45, Herren Globus: 23). Im

Jahr 2016 erzielte die Globus Gruppe einen Umsatz von 879 Mio.

Franken. Angesichts des schweizweit massiv schrumpfenden Textilmarkts

insbesondere im mittleren Preissegment hat die Migros-Gruppe Mitte

Mai 2017 beschlossen, die Strategie der Magazine zum Globus AG auf

das wachsende Premium-Segment unter der Dachmarke Globus neu

auszurichten sowie die digitale Transformation konsequent

voranzutreiben.



Hinweis:



Die Planung für die Umwandlung der weiteren Schild und Herren

Globus Filialen ist noch im Gang.



Bei jeder Verkaufsstelle wird nach einer eingehenden

Standortanalyse das optimale Format umgesetzt.



