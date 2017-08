"Die Tesla-Heißleimventile haben im Praxiseinsatz gebracht, was uns Baumer hhs im Vorfeld der Installation versprochen hatte", fasst Betriebsleiter Manfred Mayr die Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag zusammen.

BayPack hatte letztes Jahr 24 Ventile Tesla Highspeed in Kombination mit 20 P-500-Kaltleim-Ventilen von Baumer hhs in eine speziell für die Herstellung von Obst- und Gemüsesteigen konzipierte, weltweit wohl einzigartige Faltschachtel-Klebemaschine einbauen lassen. Mit ihr kann der in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland agierende Verpackungshersteller insbesondere auch bei Sonderklebungen mit mehrfachen Positiv- und Negativfaltungen alle Register ziehen.

Das wiederum ermöglicht intelligente Konstruktionen, bei denen die BayPack-Kunden bis zu 40 Prozent Material sparen, ohne Kompromisse bei der Stabilität der Verpackungen einzugehen.

Bei der Entscheidung für die innovativen Heißleimventile von Baumer hhs waren ihre lange Lebensdauer bei höchster Präzision im Leimauftrag und Flexibilität hinsichtlich der verwendbaren Klebstoffe zentrale Kriterien.

Lange Laufzeiten der Heißleimventile sparen Kosten

Läuft die Spezial-Faltschachtel-Klebemaschine mit höchster Geschwindigkeit, produziert sie pro Stunde etwa 4.500 Steigen. Bei im Schnitt täglich 1,5 Schichten entspricht das pro Tag gut einer Million Heißleimpunkten beziehugsweise -aufträgen ...

