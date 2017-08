Genf - Die Zentralbanker der wichtigsten Wirtschafsmächte treffen sich vom 24. bis 26. August in Jackson Hole, im US-Bundestaat Wyoming, für das sogenannte Economic Symposium der Federal Reserve Bank von Kansas City, so die Experten von SYZ Asset Management."Wir müssen dieses Treffen und den vielleicht daraus resultierenden Konsens ganz aufmerksam verfolgen", finde Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer und Co-Head of Multi Asset bei SYZ Asset Management.

