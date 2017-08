Frankfurt - Ein festerer US-Dollar und steigende US-Anleiherenditen haben gestern Nachmittag den Goldpreis in Schach gehalten, sodass dieser nicht zulegen konnte und heute Morgen weiter bei rund 1.285 USD je Feinunze notiert, so die Analysten der Commerzbank.Gold in Euro gerechnet habe sich aufgrund der Währungsentwicklung aber wieder der Marke von 1.100 EUR je Feinunze angenähert. So langsam dürften sich die Marktteilnehmer auf die Zentralbankkonferenz in Jackson Hole in den USA konzentrieren, die morgen beginne. Aber ob von dort neue Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik der FED oder der EZB kommen würden, sei fraglich.

