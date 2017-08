Hamburg (ots) -



Das Hamburger Energie- und IT-Unternehmen LichtBlick hat Deutschlands erste Tesla-Großbatterie in Betrieb genommen. Das Tesla Powerpack hat eine Speicherkapazität von 190 Kilowattstunden und steht auf dem Gelände des Hamburger Traditionsunternehmens Schlüter & Maack. LichtBlick optimiert den Betrieb der Speicher mittels der IT-Plattform SchwarmDirigent®.



"Bei Schlüter & Maack kommen die Großbatterien von Tesla aktuell zum Einsatz, um Spitzen beim Energieverbrauch zu kappen", so Christian Appel, Leiter Technik, Forschung und Entwicklung bei LichtBlick. "So kann das Unternehmen mehrere Tausend Euro Energiekosten im Jahr einsparen." Da sich bei Gewerbekunden die Stromkosten an den Zeiten mit dem höchsten Verbrauch orientieren, kann das gezielte Vermeiden von Verbrauchsspitzen - das sogenannte Peak Shaving - die Kosten reduzieren. Die von LichtBlick und dem SchwarmDirigent® optimierte Batterie springt ein, um in den Spitzenzeiten den Strombezug aus dem öffentlichen Netz zu verringern und dafür Strom aus der Batterie zu nutzen.



"Für uns stehen Innovation und Nachhaltigkeit im Vordergrund", so Vincent Schlüter, geschäftsführender Gesellschafter der Schlüter & Maack GmbH. "Als generationsübergreifend handelndes Unternehmen sehen wir das Tesla Powerpack als wichtigen Schritt in Richtung Energiewende."



Wie die kleinen Batteriespeicher für den Privathaushalt hat LichtBlick auch die Tesla Powerpacks als SchwarmBatterie® konzipiert. "Speicher sind ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Mit der hohen Speicherkapazität eignen sich die Tesla-Großbatterien ideal, um in unseren Schwarm integriert zu werden," erklärt Christian Appel. "Vernetzt mit den Energiemärkten und vielen anderen dezentralen Speichern gleichen die Batterien Schwankungen im Stromnetz aus und tragen so zu einer stabilen Energieversorgung bei."



Im Gegensatz zu den Powerwall Batterien von Tesla, die mit rund 14 Kilowattstunden Speicherkapazität zur Optimierung der Eigenerzeugung und des Eigenverbrauchs bei privaten Haushalten zum Einsatz kommen, sind die Powerpacks mit ihrem deutlich höheren Speichervermögen für den gewerblichen Einsatz konzipiert. LichtBlick nutzt das Pilotprojekt bei Schlüter & Maack, um neue Erkenntnisse beim Thema Peak Shaving zu gewinnen und um das SchwarmEnergie®-Konzept für Gewerbekunden weiter zu entwickeln.



Über LichtBlick:



LichtBlick ist ein Energie- und IT-Unternehmen. Über eine Million Menschen - die LichtBlicker - vertrauen bereits auf die reine Energie des Pioniers und Marktführers für Ökostrom und Ökogas. Das innovative Unternehmen entwickelt mit dem SchwarmDirigent® die IT-Plattform der Energiewende zur intelligenten Vernetzung dezentraler Kraftwerke, Speicher und Lasten. LichtBlick beschäftigt 500 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 670 Millionen Euro. Info: www.lichtblick.de



Über Schlüter & Maack:



Schlüter & Maack ist seit fast 200 Jahren führender Lieferant von sicheren Rohstoffen und Halbfabrikaten für die Lebensmittelindustrie. Wir arbeiten weltweit mit auditierten Partnern in den Hauptanbauländern. Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit bestimmen das Handeln von Schlüter & Maack.



