Die weltweit führende Scotch-Whisky-Marke sorgt mit der Einführung von drei experimentellen Whiskys beim Diageo World Class Event für Aufregung



Johnnie Walker lanciert drei neue experimentelle Whiskys aus seiner Blender's-Batch-Reihe für Whisky-Liebhaber wie auch Cocktail-Liebhaber. Die Limited-Edition-Whiskys werden beim Finale des Wettbewerbs "Diageo World Class Barkeeper of the Year" in Mexiko-Stadt eingeführt.



Alle drei neuen Blends ? Johnnie Walker Blender's Batch Wine Cask Blend, Johnnie Walker Blender's Batch Rum Cask Finish und Johnnie Walker Blender's Batch Espresso Roast ? wurden entwickelt, um die Grundlage für außergewöhnliche Scotch-Cocktails zu bilden, doch sie können ebenso wie die klassischen Whiskys dieser Marke auch pur auf Eis genossen werden.



Die Whiskys aus der Reihe Johnnie Walker Blenders' Batch sind das Ergebnis von kühnen Experimenten, die über die Grenzen herkömmlicher Geschmacksrichtungen hinausgehen. Wie Johnnie Walker Black Label - ein Whisky, der vor mehr als einem Jahrhundert aus Geschmacksexperimenten heraus entstanden ist und seither ein wahres Symbol für Scotch darstellt - wurden diese neuen Whiskys von einem kleinen Team von zwölf leidenschaftlichen und erfahrenen Whisky-Blendern unter fachkundiger Anleitung des zweimalige Master Blender des Jahres Jim Beveridge kreiert.[1].



Aimée Gibson, Blender bei Johnnie Walker, führte die Entwicklung des Johnnie Walker Blenders' Batch Wine Cask Blend an. Sie findet, dass die Parallelen zwischen der Herstellung eines großartigen Whiskys und der Erschaffung außergewöhnlicher Cocktails die Endrunde der Cocktail-Weltmeisterschaft in Mexiko-Stadt zur perfekten Umgebung für die Einführung dieser neuen Whiskys machen.



"Ein unvergessliches Getränke-Erlebnis ist immer das Endziel. Das ist es, worum sich Elite-Barkeeper bei der Perfektionierung von Cocktails bemühen, und das ist es, was uns als Whisky-Herstellern in allererster Linie vorschwebt, wenn wir experimentieren und interessante neue Blends erschaffen", sagte Aimée, die vor kurzem auf der International Spirits Challenge 2017 mit dem Rising Star Award ausgezeichnet wurde.



Johnnie Walker Blenders' Batch Wine Cask Blend ist das Ergebnis eines Experiments mit der Reifung in Weinfässern, das vor über einem Jahrzehnt durch Aimées Mentor Beveridge in Gang gesetzt wurde. Es ist ein außergewöhnlich fruchtiger Scotch mit dem vollen, lebhaften Geschmack von frischen Beeren, süßem Toffee und zart duftenden Aromen.



Aimée kommentierte: "Mein Ziel bei Johnnie Walker ist es, Whiskys zu kreieren, die von Menschen mit unterschiedlichsten Geschmacksvorlieben genossen werden können, vor allem von jenen, die vorher gedacht haben, dass Whisky nicht das Richtige für sie ist. Wir Blender greifen auf fast 200 Jahre Erfahrung bei der Whiskyherstellung zurück und lassen uns von Geschmackspionieren aus der ganzen Welt inspirieren.



Johnnie Walker Blenders' Batch Wine Cask Blend ist leicht und fruchtig. Er ist ideal für Cocktails nach Feierabend mit Freunden und lässt sich auch gut allein in ruhigeren Momenten genießen."



Master Blender Jim Beveridge kommentierte: "Wir bei Johnnie Walker wissen, wie man außergewöhnlichen Scotch herstellt. Das war schon so, als wir vor über hundert Jahren zum ersten Mal Johnnie Walker Black Label herstellten, und es gilt auch heute noch. Unsere Philosophie und unser Engagement für die Herstellung außergewöhnlicher Scotch Whiskys steht im Mittelpunkt unseres Handelns.



"Unsere Blender haben freie Hand dabei und können sich von allem und jedem um sich herum inspirieren lassen, wenn sie einen Whisky kreieren: von Erfahrungen, die sie hatten, persönlichen Leidenschaften, Klängen und Aromen. Ihre Leidenschaft treibt sie an, den Status Quo der Whiskyherstellung zu hinterfragen und in andere Geschmackskulturen einzutauchen, um Tag für Tag die besten Geschmackskombinationen für alle unsere Blends zu erschließen."



Johnnie Walker Blenders' Batch Wine Cask Blend wird in ausgewählten Ländern ab September 2017 mit einem empfohlenen Verkaufspreis ab 29,99 USD eingeführt.



Johnnie Walker Blenders' Batch Rum Cask Finish und Johnnie Walker Blenders' Batch Espresso Roast werden weltweit in manchen der besten Bars der Welt ab Oktober 2017 erhältlich sein.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.johnniewalker.com



[1] Internationaler Whisky-Wettbewerb (2015 und 2016)



Genießen Sie Johnnie Walker verantwortungsbewusst. DRINKiQ.com



