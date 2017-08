US-Präsident lässt es draufankommen, mit der Drohung einer Ausgabensperre für den Kongress scheucht er die Wall Street auf. Dow und Co. büßen leicht ein. In den letzten Zügen der Berichtssaison glänzt American Eagle.

Sorgen vor einer Zuspitzung des innenpolitischen Streits in den USA haben die Wall Street zur Wochenmitte belastet. Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend gedroht, es im Konflikt um die Finanzierung der von ihm versprochenen Grenzmauer zu Mexiko auf einen "government shutdown" ankommen zu lassen - einer Art Zwangsschließung der staatlichen Behörden. Trump will damit den Druck auf den Kongress erhöhen, der die Mittel zum Bau der Mauer bislang nicht bewilligen will. Anleger bezweifeln angesichts zahlreicher Querelen im Weißen Haus zunehmend, dass Trump wichtige Vorhaben wie die Steuerreform oder Großinvestitionen ...

