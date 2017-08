NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat im August an Schwung gewonnen. Der Impuls kam vom Dienstleistungssektor, während die Industrie nachgab. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 56,0 von 54,6 Punkten im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit 27 Monaten. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank nach den Daten der ersten Veröffentlichung auf 52,5 Zähler von 53,3 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 53,0 erwartet.

Der Index für den Servicesektor stieg hingegen spürbar auf 56,9 Punkte von 54,7 im Vormonat. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 54,9 vorhergesagt.

"Die US-Wachstumsstory bleibt die Geschichte von zwei Sektoren", sagte IHS-Markit-Ökonom Rob Dobson. "Das gesamte Wachstum stieg auf den höchsten Stand seit 27 Monaten, angetrieben vom Dienstleistungssektor. Dagegen schwächelte der Industriebereich."

August 23, 2017 09:57 ET (13:57 GMT)

