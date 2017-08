SANTA CLARA, Kalifornien (USA), 22. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und ein weltweiter Dienstleister im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündungs-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat heute die Ernennung von Dr. Leon Hall zum Vizepräsidenten von Global Scientific Excellence bekannt gegeben. In seiner neuen Rolle wird Dr. Hall für die Überwachung globaler F&E-Programme verantwortlich sein und die Initiativen für wissenschaftliche Exzellenz von Crown Bioscience vorantreiben.

"Die Ernennung von Leon stärkt das Engagement von Crown Bioscience für Innovation und den Einsatz für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger therapeutischer Technologie-Leistungen", sagte Jean-Pierre Wery, Ph. D., Crown Bioscience Chief Executive Officer. "Seine umfangreiche wissenschaftliche und operative Erfahrung wird Crown Bioscience zugutekommen, da wir unsere Geschäftstätigkeit erweitern, um den wachsenden Bedürfnissen der präklinischen Forschung auf dem globalen biopharmazeutischen Markt weltweit gerecht zu werden."

"Ich freue mich, zur Erweiterung der translationalen Technologieplattform von Crown Bioscience auf einer höheren Ebene beizutragen", sagte Dr. Hall. "Ich freue mich darauf, das Engagement von Crown Bioscience für Qualität und wissenschaftliche Integrität, die in der gesamten globalen Organisation eingebettet ist, fortzusetzen."

Dr. Hall war früher als Crown Bioscience Senior Scientific Director tätig und leitete die Crown Bioscience Global Scientific Excellence Initiative. Dr. Hall hat den Global Quality Council sowie die Global Scientific Councils gegründet, die die Forschung von Crown Bioscience in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Entzündungs-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen leiten. Seine Bemühungen haben globale Standards für Exzellenz, Harmonisierung und geförderte Kooperationen auf dem Gebiet wissenschaftlicher Innovationen und der F&E sichergestellt.

Dr. Hall hat einen Doktortitel von der University of Leicester, England, in molekularer Pathologie und Toxikologie. Er hat über 15 Jahre Erfahrung in der präklinischen Forschung mit Nagetieren und gilt als Branchenführer in der Anwendung von humanisierten Mausmodellen in der Immunologie und Immunonkologie.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Instrumentarien unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Pressekontakt:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc. marketing@crownbio.com

