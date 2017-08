Die vorläufigen Berichte zur den Preis-Manager-Indizes in Europa waren recht solide, was eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Wachstums aussagt. Eine der wichtigsten Punkte der heutigen Berichte ist die Tatsache, dass der rosige Rücksetzer der Wirtschaft in Europa die EZB weiter bestärken könnte, das Anleihenkaufprogramm zu reduzieren. Aus diesem Grund ist der Euro aktuell womöglich die stärkste Währung. Man muss erwähnen, dass der EURUSD auf 1,18 zu steuert. Einhergehend mit dem Euro verliert der Dax (DE30 auf der xStation5) leicht an Boden, was wohl ein negativer Faktor der Wechselkurse für die Profitablilität der Firmen im Dax ist (für die meisten Firmen ist eine schwächere Währung besser, um Waren ins Ausland zu liefern). Der DE30 an sich bewegt sich auf eine Unterstützung zu, die bis jetzt noch nicht ...

