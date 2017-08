BERLIN (Dow Jones)--Nach ihrer grundsätzlichen Kritik an der Autoindustrie hat Kanzlerin Angela Merkel ihre Forderungen an die Branche präzisiert. Die Unternehmen müssten "umfassende Investitionen" in alternative Technologien und emissionsärmere Autos vornehmen, um mit einer "Innovationsoffensive" attraktive, den Kundenwünschen entsprechende Modelle zu produzieren, sagte die CDU-Vorsitzende der Märkischen Oderzeitung. Die Kanzlerin verlangte dabei von den Herstellern "erheblich mehr Einsatz".

Der Verbrennungsmotor werde "langfristig an sein Ende kommen", sagte Merkel, die der Zeitung zufolge aber kein konkretes Datum für einen Ausstieg nennen wollte. Die Kanzlerin verteidigte die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland mit dem Hinweis, dass dadurch inländische Autofahrer nicht zusätzlich belastet würden. Insofern habe sie Wort gehalten, betonte Merkel.

