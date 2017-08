Little Falls, New Jersey (ots/PRNewswire) - CANTEL MEDICAL CORP. (NYSE:CMD) hat heute den Vollzug der angekündigten Übernahme der BHT Hygienetechnik Holding GmbH ("BHT-Gruppe") bekanntgegeben, dem deutschen Marktführer für die automatisierte Endoskopaufbereitung und damit verwandten Ausrüstungen und Dienstleistungen, und die Instandsetzung von flexiblen Endoskopen.



Informationen zu Cantel Medical



Cantel Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Patienten, Pflegepersonal und andere Anbieter im Gesundheitswesen mit innovativen Infektionspräventionsprodukten und Dienstleistungen zu versorgen, die zu besseren Ergebnissen führen, die Sicherheit erhöhen und helfen, Leben zu retten. Unsere Produkte umfassen spezialisierte medizinische Aufbereitungssysteme für Endoskopie und Nierendialyse, fortschrittliche Wasseraufbereitungsanlagen, Sterilisiermittel, Desinfektionsmittel und Reiniger, Überwachungsprodukte zur Sterilisationssicherheit für Krankenhäuser und Zahnkliniken, Einmalzubehör zur Infektionskontrolle hauptsächlich für die Dental- und GI-Endoskopie-Branche, Dialysat-Konzentrate sowie Hohlfasermembranfiltrations- und Trennprodukte. Darüber hinaus bieten wir technische Betreuung für unsere Produkte.



Weitere Informationen finden Sie auf der Cantel-Website unter www.cantelmedical.com.



Informationen zur BHT-Gruppe



Die BHT-Gruppe ist die Muttergesellschaft der BHT Hygienetechnik GmbH und der ESCAD Medical GmbH. BHT Hygienetechnik stellt automatisierte Endoskop-Aufbereiter her, bietet Instrumentenreinigungs- und Desinfektionsgeräte, Lagerschränke, Zubehör und Service und ist marktführend in Deutschland. ESCAD Medical spezialisiert sich auf die hochwertige Trocknung und Lagerung und die Instandsetzung von flexiblen Endoskopen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://bht.de/en und http://www.escad-medical.com/en/start/.



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich und ohne Einschränkung, die Risiken, die in den von Cantel bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen und Berichten enthalten sind. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von diesen projizierten oder erwarteten Prognosen abweichen.



