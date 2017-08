Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Planon hat heute bekannt gegeben, dass Dartmouth College sich für das Integrated Workplace Management System (IWMS) (https://planonsoft ware.com/de/neuigkeiten/knowledge-center/glossar/iwms/?utm_source=Pre ss-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Dartmo uth) von Planon entschieden hat, um seine Facility-Abläufe zu optimieren. Die Planon-Lösung unterstützt Teams aus den Bereichen Wartungs- und Instandhaltungsabläufe, Real Estate und Flächenmanagement dabei, die Ivy League-Einrichtungen während des gesamten Lebenszyklus der Einrichtungen effektiv und effizient zu verwalten.



"Planon ist besonders stolz auf diese erfolgreiche Partnerschaft zwischen dieser renommierten Hochschule und unserem Unternehmen," berichtet Fred Guelen, CFO und Präsident von Planon Nordamerika. "Wie andere Hochschulen und Universitäten in Nordamerika und weltweit migriert Dartmouth Altsysteme auf Planon Universe in der Cloud. Im Rahmen dieser Partnerschaft stattet Planon Dartmouth mit dem fortschrittlichsten, umfassendsten und innovativsten IWMS in der Welt aus."



Nach einer gründlichen Evaluierung relevanter IWMS-Anbieter wurde Planon Universe auf der Grundlage ganz spezifischer Kriterien ausgewählt. Das Ziel in den ersten Implementierungsphasen ist es, dieses robuste IWMS erfolgreich zu identifizieren und zu implementieren, um die Real-Estate-Optimierung, Wartungs- und Instandhaltungsabläufe (https://planonsoftware.com/de/losungen/mainte nance-management-software/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press- release&utm_campaign=Press_Release_Dartmouth), Zeitkontrolle und mobile Technologie (https://planonsoftware.com/de/anmelden/webinar-mo bile-losungen-field-services/?utm_source=Press-release&utm_medium=Pre ss-release&utm_campaign=Press_Release_Dartmouth) für die Arbeitsteams zu erleichtern. Dies soll in einer Weise geschehen, die den Verwaltungsaufwand verringert und die Querkommunikation und Datengewinnung maximiert.



Begonnen wird mit der Real-Estate-Anwendung, jedoch liegt der besondere Wert der IWMS-Lösung darin, dass Dartmouth auch Module für die Wartungs- und Instandhaltungsoptimierung, Flächenplanung und -management ebenso wie Inventarmanagement mithilfe des Planon Accelerators (https://planonsoftware.com/de/uber-planon/was-wir-tun/w as-ist-accelerator/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release &utm_campaign=Press_Release_Dartmouth) implementieren kann. Einer der Gründe dafür, dass Planon den Vorzug vor anderen Anbietern erhielt, waren die im Design der Software eingebetteten Best Practices von Planon, die auf mehr als 2.000 erfolgreichen Implementierungen weltweit beruhen.



Über Planon



Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich IWMS- und CAFM Software ist Planon der weltweit führende Anbieter von innovativer Software, die Corporate Real Estate- und Facility Manager durch die Vereinfachung von Prozessen und Kostenreduzierungen bei der Optimierung der Workplace-Performance unterstützt. Für FM-Dienstleister bietet Planon eine integrierte Softwareplattform, mit der sie durch hohe Prozessautomatisierung und eine nahtlose Systemintegration die operationelle Effizienz verbessern und den Mehrwert für ihre Kunden erhöhen können.



Planon's Software Lösungen sind vollständig integriert, um durchgängige und zuverlässige Managementinformationen zu liefern. Gartner - das führende und unabhängige Technologie Marktforschungsinstitut - bewertet die Planon Software seit Jahren als internationalen Marktführer. Planon ist zudem nach GEFMA 444 zertifiziert und hat seine umfangreichen Lösungen bereits bei mehr als 2.000 Kunden weltweit integriert. Um mehr über die Planon Software zu erfahren, besuchen Sie bitte planonsoftware.com (http://www.planonsoftware.com/de) oder folgen Sie uns auf Twitter @Planon_DE, @Planon_AT oder @Planon_CH.



OTS: Planon newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120038 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120038.rss2



Pressekontakt: Kontakt Stefan Drechsler +49-69-244-50-39-24 stefan.drechsler@planonsoftware.com