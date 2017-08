Zürich (ots) - Der Kabelnetzbetreiber UPC (früher Cablecom) setzt

zunehmend auf die Verbreitung über Glasfasernetze («fiber to the

home», FTTH) - und arbeitet dabei auch mit Konkurrentin Swisscom

zusammen. Bereits vier Gemeinden sind oder werden derzeit über FTTH

erschlossen, wie UPC-Sprecher Bernard Strapp gegenüber der

«Handelszeitung» erklärt. In den Gemeinden Riehen BS, Dietlikon ZH

und Lausanne VD besteht das Angebot bereits, in Wallisellen ZH wird

es demnächst gestartet. «Weitere werden hinzukommen», sagt

UPC-Sprecher Strapp. In der Vergangenheit hatte der

Kabelnetzbetreiber stets betont, nicht auf die Zusammenarbeit mit

FTTH-Netzen angewiesen zu sein.



Im Fall von Riehen und Lausanne mietet UPC die Glasfaserleitungen

nicht etwa beim lokalen Gemeindewerk, sondern bei ihrer direkten

Konkurrentin Swisscom. Das bestätigt Sprecher Strapp. Die zuletzt

umstrittenen Hockey-Exklusivübertragungen von UPC fliessen dann über

Fasern des halbstaatlichen Exmonopolisten zu den Zuschauern. Der Gang

auf die FTTH-Netze ist Teil der neuen Expansionsstrategie von UPC.

Diese beinhaltet nebst dem Bau oder Kauf eigener Netzinfrastruktur

auch die Erschliessung zusätzlicher Kunden über Drittnetze. Insgesamt

200'000 Kunden will UPC so dazugewinnen.



Mittlerweile erschliesst UPC auch einzelne Überbauungen

aus-serhalb ihrer Versorgungsgebiete direkt über Glasfaser, wenn

diese gross genug sind. «Unser Vorteil ist, dass wir überall unsere

Top Speeds bieten können», sagt UPC-Sprecher Strapp. Und fügt an:

«Unabhängig von der Netztechnologie.»



Originaltext: Handelszeitung

