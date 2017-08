Frankreichs Präsident will mit Unterstützung Österreichs den Kampf gegen Sozialdumping aufnehmen. Macron drängt auf eine schnelle Reform der EU-Entsenderichtlinie beim Ost-West-Gipfel in Salzburg.

Im Salzburger Festspielhaus lauscht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammen mit seiner Gattin Brigitte am Mittwochabend ausgerechnet der Komposition "Don Quixote" von Richard Strauss, dass das West Eastern Divan Orchestra unter dem Stardirigenten Daniel Barenboim darbietet. Auf seiner am Mittwoch begonnenen Reise durch Mittel- und Osteuropa will Macron aber gegen Sozialdumping kämpfen, nicht gegen Windmühlen.

Der sozialliberale Politiker ist nach Salzburg gereist, um den Kampf gegen billige Arbeitskräfte aus dem Osten zu beschleunigen. Die Reform EU-Entsenderichtlinie steht neben der Bekämpfung der illegalen Migration im Mittelpunkt der Gespräche des 39-Jährigen mit Österreich, Tschechien und der Slowakei am Mittwoch.

Auf Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern (SPÖ) treffen sich in der Mozartstadt neben Macron auch die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten von Tschechien und der Slowakei, Bohuslav Sobotka und Robert Fico. Ziel von Macron und Kern ist eine Art neue sozialpolitische Mauer zwischen West und Ost zu errichten. Wenn es nach Frankreich und Österreich geht, sollte die EU-Entsenderichtlinie schleunigst verschärft werden.

"Die Entsenderichtlinie in der jetzigen Form ist ein Verrat am Geist Europas", sagte Macron am Mittwoch in Salzburg. "Für gleiche Arbeit soll der gleiche Lohn bezahlt werden." Macron verlangt eine grundlegende und schnelle Reform. Im französischen Präsidentschaftswahlkampf spielten die Billigarbeiter aus Osteuropa eine große Rolle. In Frankreich gibt es nach Schätzungen rund 300.000 entsendete Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern.

Sowohl Macron als auch Kern wollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...