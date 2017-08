Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

DGAP-Media / 2017-08-23 / 16:56 Das unbeständige Herbstwetter steht vor der Tür und mit ihm sinkende Temperaturen und Regenschirme als ständige Begleiter. Doch noch nie war es so lecker und so einfach motiviert in einen trüben Herbstmorgen zu starten: Die beiden neuen, erfrischenden Actimel-Sorten Limette-Ingwer-Yuzu und Heidelbeere-Maca überraschen mit völlig neuen Geschmackskombinationen und machen uns startklar für den Tag - egal wie ungemütlich er auch sein mag. Ab September stehen die neuen Sorten deutschlandweit im Kühlregal. "Fruit up your day" heißt es diesen Herbst Trendfrüchte sind allgegenwärtig und auch bei Actimel haben sie jetzt einen leckeren Platz gefunden. Die neue Actimel-Variante Limette-Ingwer-Yuzu verpasst dem Frühstücksdrink eine besonders spritzige Note. Die ursprünglich aus Japan stammende Zitrusfrucht Yuzu hat einen sehr aromatischen Saft und rundet diese leckere Geschmackskombination perfekt ab. Für einen fruchtig-leckeren Morgen sorgt die in den peruanischen Anden beheimatete Maca-Pflanze. Sie wurde bereits vor 2.000 Jahren von den Inkas als Nahrungsmittel eingesetzt. Jetzt ist auch Actimel auf den Geschmack gekommen. Die Kombination mit Heidelbeeren macht die Mischung besonders lecker. Wie in allen Actimel-Fläschchen steckt auch in den neuen Sorten jede Menge Gutes, wie Mira Koppert, Dipl.-Ökotrophologin bei Danone, erklärt: "Actimel enthält die Vitamine B6 und D und kann so das Immunsystem jeden Morgen zum Frühstück unterstützen. " Gestärkt durch den Herbst in fünf Schritten Aber wie bereitet man sich am besten auf die kalte Jahreszeit vor? Folgende fünf Schritte helfen im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung dabei, das Immunsystem zu unterstützen und gut durch die nasse Herbstzeit zu kommen: 1. Viel Bewegung, am besten an der frischen Luft: Einfach mal eine Busstation früher aussteigen und zu Fuß nach Hause gehen oder gleich das Fahrrad nehmen. Frische Luft tut dem Körper gut und stärkt ihn. Beim sonntäglichen Spaziergang unbedingt den nächsten Punkt beachten. 2. Warme und passende Kleidung tragen - frei nach dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Der bekannte Zwiebellook ist eine gute Option für den oftmals launischen Herbst! 3. Am Morgen Actimel trinken: Der beliebte Frühstücksdrink enthält die Vitamine B6 und D, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Actimel muss zudem nicht extra zubereitet werden, sondern kann einfach trinkfertig aus dem Kühlschrank genommen werden. Ganz nach dem Prinzip "Schütteln, Trinken, Startklar und der Tag kann kommen!". 4. Regelmäßig lüften und für ausreichend Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen sorgen: In trockenen Räumen kann zum Beispiel eine Schale mit Wasser aufgestellt werden, das verdunstet und so für ein angenehmes Raumklima sorgt. 5. Regelmäßig die Hände waschen: Keime werden häufig über die Hände übertragen, regelmäßiges Händewaschen kann vor diesen schützen. So können die nasskalten Herbsttage kommen! Denn wenn es um die Gesundheit und das Immunsystem geht, muss es nicht immer kompliziert und anstrengend sein. Auch kleine Dinge können dazu beitragen und zusammen einen großen Unterschied machen. Produktinformationen Actimel Trinkjoghurt aus entrahmter Milch mit Lactobacillus Casei Kultur und den Vitaminen B6 & D Varianten: Limette-Ingwer-Yuzu, Heidelbeere-Maca Verpackung: 8 Einheiten pro Packung UVP*: 2,69 Euro Einführung: ab September 2017 *Unverbindliche Preisempfehlung. Preise liegen allein im Ermessen des Handels. End of Media Release Issuer: Danone GmbH Key word(s): Enterprise 2017-08-23 Dissemination of a Press Release, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.dgap.de 603607 2017-08-23

